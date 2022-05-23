Острый гепатит неизвестного происхождения у детей: что нужно знать родителям
Острый гепатит неизвестного происхождения распространяется в странах Европы. Причины возникновения этого гепатита до конца не изучены и врачи пока не могут определить, что становится причиной этого заболевания.
Что известно об остром гепатите у детей, какие у него симптомы и что нужно делать родителям, рассказали в Минздраве.
По данным ВОЗ, на 17 мая в мире было зафиксировано 552 случая острого гепатита неизвестного происхождения. И число этих случаев имеет тенденцию к росту.
Проблема этого заболевания в том, что причины его возникновения все еще не изучены до конца.
Известно только то, что международные поездки или связь с гражданами других стран не были обозначены как факторы, которые могут повлиять на развитие заболевания.
Также известно, что вирусы гепатита A, B, C, E и D - не связаны с возникновением гепатита неизвестного происхождения.
Что же делать родителям?
Медики рекомендуют не паниковать, так как все виды гепатита поддаются лечению. А при появлении симптомов поражения печени, нужно максимально быстро обратиться к медикам, пройти обследование и лечение.
Какие симптомы такого гепатита у детей
- Моча стала темной
- Кал приобрел светлый оттенок
- Зуд кожи
- Появилась желтуха
- Болит живот
- Ребенок утомлен
- Ребенок потерял аппетит
- У ребенка поднялась температура
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