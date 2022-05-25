RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Магнітні бурі в червні 2022 року: названі всі небезпечні дати

Магнітні бурі в червні 2022 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У червні геомагнітна обстановка буде помірна і досить спокійна. Експерти прогнозують кілька невеликих магнітних бур і одну затяжну. Такі бурі можуть спровокувати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Коли в червні очікуються магнітні бурі, які проблеми вони можуть викликати і як підтримати організм в такі дні - читайте в матеріалі нижче.

Графік магнітних бур на червень

Перша декада червня буде спокійною, а після 10 числа очікуються магнітні коливання на кілька днів - до 12 червня. Наступна буря прийде 15 червня і триватиме до 17 числа - вона буде сильніша. Ще два сплески очікується з 23 по 25 червня і невеликі магнітні коливання накриють 30 Червня.

Найнебезпечніші дні в червні: 11, 16, 24

Які проблеми викликають магнітні бурі:

  • Запаморочення і сильні головні болі
  • Прискорене серцебиття
  • Перепади артеріального тиску
  • Дратівливість і депресія
  • Занепад сил, підвищена стомлюваність
  • Нудота, відсутність апетиту, болі в животі
  • Сонливість, порушення концентрації, безсоння
  • Апатія, агресія
  • Загострення хронічних захворювань
  • Ломота в кістках, слабкість в м'язах, біль в місцях старих переломів

Як допомогти організму в дні магнітних бур

У такі дні потрібно дотримуватися нормальний графік дня, сну і харчування. Варто повноцінно висипатися, не менше 7-9 годин на добу.

Рекомендується вживати достатню кількість води, міцну каву і замінити його трав'яними чаями. В їжі вибирати більше овочів і фруктів і відмовитися від жирної, гострої та шкідливої їжі. Від алкоголю варто відмовитися.

Корисні прогулянки на свіжому повітрі та мінімальне навантаження в спорті. Пробіжку замінити ходьбою пішки, заняття в залі - походом на басейн.

Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, ввечері рекомендується розслаблююча ванна.

Також варто більше часу приділити емоційного стану - не вплутуватися в конфлікти, не з'ясовувати стосунки.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно знизити навантаження, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які п'ять овочів вважаються найкориснішими на планеті.

А також розповідали про те, що таке гострий гепатит невідомого походження у дітей, який виявили в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье