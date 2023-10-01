Магнітні бурі у жовтні 2023: на нас чекає кілька сильних штормів

Що таке магнітна буря

Магнітна або сонячна буря - це сплески енергії, що йдуть від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Викиди відбуваються у вигляді енергії із заряджених частинок (протонів та електронів), які рухаються у просторі на дуже великій швидкості. При зіткненні із магнітосферою Землі вони провокують геомагнітну активність.

Ефекти від зіткнення з атмосферою нашої планети можуть бути різні - полярні сяйва, порушення роботи супутників, радіозв'язку, електромереж, GPS, мобільного зв'язку та погіршення самопочуття у багатьох людей на Землі.

Бурі розрізняються за своєю потужністю: понад К-індекс 5 - це дуже потужні бурі, від К-індекс 4 до К-індекс 5 - середні бурі, а нижче К-індекс 4 - слабкі бурі.

Коли будуть магнітні бурі у жовтні

Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітні бурі очікуються в такі дати:

1-2 жовтня - магнітна буря середньої потужності

5 жовтня - потужна магнітна буря (К-індекс 5)

13-15 жовтня - слабкі магнітні бурі

22 жовтня - потужна магнітна буря (К-індексу 5)

23-26 жовтня - слабкі магнітні бурі

29-30 жовтня - магнітна буря середньої потужності

Магнітні бурі на початку жовтня (скриншот)

Вплив магнітних бур на людину

Існує багато різних досліджень, де вчені з усього світу підтверджують взаємозв'язок між погіршенням самопочуття у людей та магнітними бурями.

Найбільшу небезпеку бурі становлять для астронавтів, оскільки вони перебувають поза межами захисного екрану земної атмосфери. Вони мають ризик зазнати впливу високого рівня радіації, а це в рази збільшує ймовірність розвитку раку.

І хоча серед наукової спільноти досі немає єдиної думки щодо впливу магнітних бур на людину, саме в такі дні люди значно частіше скаржаться на:

головні болі

сонливість та безсоння

загальне погіршення самопочуття

занепад сил

порушення концентрації

проблеми з психологічним станом (підвищена тривожність, пригніченість, дратівливість)

У дні магнітних бур зростає кількість звернень до терапевтів та лікарів-кардіологів.

Що зазвичай рекомендують медики:

Дотримуватись режиму сну (не менше 7-9 годин на добу)

Дотримуватись нормального режиму дня

Повноцінно харчуватися, пити достатньо води

Виходити на прогулянки на свіжому повітрі

Зменшити фізичні та психоемоційні навантаження

При погіршенні самопочуття або загостреннях хронічних захворювань звернутися за консультацією до сімейного лікаря.