RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Магнитные бури в октябре 2023: нас ждет несколько сильных штормов

Маггнитные бури в октябре (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В октябре 2023 года геомагнитная обстановка будет спокойнее, чем в сентябре. Хотя по предварительному прогнозу специалистов нас ждет две сильных магнитных бури, несколько вспышек средней и слабой мощности.

Когда в октябре будут магнитные бури, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Магнитная или солнечная буря - это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Выбросы происходят в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов), которые двигаются в пространстве на очень большой скорости. При столкновении с магнитосферой Земли они провоцируют геомагнитную активность.

Эффекты от столкновения с атмосферой нашей планеты могут быть разные - полярные сияния, нарушение работы спутников, радиосвязи, электросетей, GPS, мобильной связи и ухудшение самочувствия у многих людей на Земле.  

Бури различаются по своей мощности: свыше К-индекса 5 - это очень мощные бури, от К-индекса 4 до К-индекса 5 - средние бури, а ниже К-индекса 4 - слабые бури.

Когда будут магнитные бури в октябре

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитные бури ожидаются в такие даты:

1-2 октября - магнитная буря средней мощности

5 октября - мощная магнитная буря (К-индекс 5)

13-15 октября - слабые магнитные бури

22 октября - мощная магнитная буря (К-индекса 5)

23-26 октября - слабые магнитные бури

29-30 октября - магнитная буря средней мощности

Магнитные бури в начале октября (скриншот)

Влияние магнитных бурь на человека

Существует много различных исследований, где ученые со всего мира подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей и магнитными бурями.

Самую большую опасность бури представляют для астронавтов, так как они находятся за пределами защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации, а это в разы увеличивает вероятность развития рака.

И хотя среди научного сообщества до сих пор нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека, именно в такие дни люди значительно чаще жалуются на:

  • головные боли
  • сонливость и бессонницу
  • общее ухудшение самочувствия
  • упадок сил
  • нарушение концентрации
  • проблемы с психологическим состоянием (повышенная тревожность, подавленность, раздражительность)

В дни магнитных бурь возрастает количество обращений к терапевтам и врачам-кардиологам.

Что обычно рекомендуют медики:

Соблюдать режим сна (не менее 7-9 часов в сутки)

Соблюдать нормальный режим дня

Полноценно питаться, пить достаточно воды

Выходить на прогулки на свежем воздухе

Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки

При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний - обратиться за консультацией к семейному врачу.

 

Кстати, ранее мы писали о том, какие пять продуктов не стоит есть на ночь, если вы хотите выспаться.

А еще рассказывали о том, можно ли питаться всего один раз в день.

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буряголовная боль