Магнитные бури в октябре 2023: нас ждет несколько сильных штормов

Что такое магнитная буря

Магнитная или солнечная буря - это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Выбросы происходят в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов), которые двигаются в пространстве на очень большой скорости. При столкновении с магнитосферой Земли они провоцируют геомагнитную активность.

Эффекты от столкновения с атмосферой нашей планеты могут быть разные - полярные сияния, нарушение работы спутников, радиосвязи, электросетей, GPS, мобильной связи и ухудшение самочувствия у многих людей на Земле.

Бури различаются по своей мощности: свыше К-индекса 5 - это очень мощные бури, от К-индекса 4 до К-индекса 5 - средние бури, а ниже К-индекса 4 - слабые бури.

Когда будут магнитные бури в октябре

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитные бури ожидаются в такие даты:

1-2 октября - магнитная буря средней мощности

5 октября - мощная магнитная буря (К-индекс 5)

13-15 октября - слабые магнитные бури

22 октября - мощная магнитная буря (К-индекса 5)

23-26 октября - слабые магнитные бури

29-30 октября - магнитная буря средней мощности

Магнитные бури в начале октября (скриншот)

Влияние магнитных бурь на человека

Существует много различных исследований, где ученые со всего мира подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей и магнитными бурями.

Самую большую опасность бури представляют для астронавтов, так как они находятся за пределами защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации, а это в разы увеличивает вероятность развития рака.

И хотя среди научного сообщества до сих пор нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека, именно в такие дни люди значительно чаще жалуются на:

головные боли

сонливость и бессонницу

общее ухудшение самочувствия

упадок сил

нарушение концентрации

проблемы с психологическим состоянием (повышенная тревожность, подавленность, раздражительность)

В дни магнитных бурь возрастает количество обращений к терапевтам и врачам-кардиологам.

Что обычно рекомендуют медики:

Соблюдать режим сна (не менее 7-9 часов в сутки)

Соблюдать нормальный режим дня

Полноценно питаться, пить достаточно воды

Выходить на прогулки на свежем воздухе

Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки

При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний - обратиться за консультацией к семейному врачу.