Магнитные бури в октябре 2023: нас ждет несколько сильных штормов

В октябре 2023 года геомагнитная обстановка будет спокойнее, чем в сентябре. Хотя по предварительному прогнозу специалистов нас ждет две сильных магнитных бури, несколько вспышек средней и слабой мощности.
Когда в октябре будут магнитные бури, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные Meteoagent.
Магнитная или солнечная буря - это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.
Выбросы происходят в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов), которые двигаются в пространстве на очень большой скорости. При столкновении с магнитосферой Земли они провоцируют геомагнитную активность.
Эффекты от столкновения с атмосферой нашей планеты могут быть разные - полярные сияния, нарушение работы спутников, радиосвязи, электросетей, GPS, мобильной связи и ухудшение самочувствия у многих людей на Земле.
Бури различаются по своей мощности: свыше К-индекса 5 - это очень мощные бури, от К-индекса 4 до К-индекса 5 - средние бури, а ниже К-индекса 4 - слабые бури.
Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитные бури ожидаются в такие даты:
1-2 октября - магнитная буря средней мощности
5 октября - мощная магнитная буря (К-индекс 5)
13-15 октября - слабые магнитные бури
22 октября - мощная магнитная буря (К-индекса 5)
23-26 октября - слабые магнитные бури
29-30 октября - магнитная буря средней мощности
Магнитные бури в начале октября (скриншот)
Существует много различных исследований, где ученые со всего мира подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей и магнитными бурями.
Самую большую опасность бури представляют для астронавтов, так как они находятся за пределами защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации, а это в разы увеличивает вероятность развития рака.
И хотя среди научного сообщества до сих пор нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека, именно в такие дни люди значительно чаще жалуются на:
В дни магнитных бурь возрастает количество обращений к терапевтам и врачам-кардиологам.
Что обычно рекомендуют медики:
Соблюдать режим сна (не менее 7-9 часов в сутки)
Соблюдать нормальный режим дня
Полноценно питаться, пить достаточно воды
Выходить на прогулки на свежем воздухе
Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки
При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний - обратиться за консультацией к семейному врачу.
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