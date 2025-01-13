Магнітні бурі: усі несприятливі дати, прогноз на тиждень

Коли очікуються магнітні бурі

Понеділок та вівторок, за прогнозами науковців, будуть спокійними у геомагнітній обстановці. Однак вже у середу очікується магнітна буря середньої сили, яка буде мати К-індекс 4. В четвер вплив цієї магнітної бурі ще буде відчуватися.

13 січня - слабка магнітна активність, К-індекс 2

14 січня - слабка магнітна активність, К-індекс 2

15 січня - магнітна буря середньої сили, К-індекс 4

16 січня - магнітна буря помірної інтенсивності, К-індекс 3

При магнітних бурях такого рівня люди можуть відчувати погіршення самопочуття, особливо у середу. Це може бути головний, біль, втома, сонливість, дратівливість.

Варто зазначити, що прогнози науковців можуть змінюватися, оскільки сонячна активність нестабільна і змінюється декілька разів на добу. Фахівці радять періодично перевіряти оновлення інформації про геомагнітну активність.

Як виникає магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії, що складається з протонів та електронів. Ці частинки можуть швидко пересуватися у просторі та досягати атмосфери Землі.

При зіткненні з атмосферою нашої планети, вони викликають збурення, яке вчені називають магнітними бурями.

Магнітні бурі бувають різні, за рівнем своєї потужності й це залежить від сили спалаху та викидів на Сонці. Слабкі та помірні бурі майже не відчутні для людей, і їх відчувають тільки ті, хто має підвищену чутливість до магнітних коливань та змін погоди.

Більш потужні магнітні бурі - це бурі червоного рівня, які здатні викликати не тільки погіршення самопочуття у людини, а й збій у роботі зв'язку - радіо, мобільний зв'язок, супутники, GPRS. Деякі шторми можуть стати причиною полярного сяйва.

Як впливає буря на здоров'я людини

Вчені провели чимало досліджень, які підтверджують вплив магнітних бур на людину. У такі дні люди частіше скаржаться на погане самопочуття та звертаються до лікарів.

Також доведено, що магнітна буря здатна вплинути на біоелектричні процеси в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності та концентрації та підвищення тривожності й дратівливості.

Найчастіші прояви впливу магнітної бурі

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман в голові

Сонливість

Нудота

Зниження концентрації та працездатності

Швидка втома

Дратівливість

Агресія

Поганий настрій

Тривожність

Депресивний стан

Апатія

Біль у м'язах

Проблеми з тиском або серцем

Як захистити здоров'я у дні магнітних бур

Фахівці дають переважно загальні рекомендації на такі дні та радять дотримуватися нормального режиму дня та відпочивати.

Також потрібно повноцінно та збалансовано харчуватися, пити достатньо води, гуляти на свіжому повітрі. Також необхідно повноцінно висипатися, не менше 7-9 годин на добу.

Кількість кави, енергетиків, шкідливої їжі, алкоголю та сигарет - варто зменшити або виключити зовсім.

Вечір потрібно провести в спокійній атмосфері й без гаджетів. Якщо самопочуття погіршується або викликає занепокоєння - звернутися до лікарів.