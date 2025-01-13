Магнитные бури: все неблагоприятные даты, прогноз на неделю

Когда ожидаются магнитные бури

Понедельник и вторник, по прогнозам ученых, будут спокойными в геомагнитной обстановке. Однако уже в среду ожидается магнитная буря средней силы, которая будет иметь К-индекс 4. В четверг влияние этой магнитной бури еще будет ощущаться.

13 января - слабая магнитная активность, К-индекс 2

14 января - слабая магнитная активность, К-индекс 2

15 января - магнитная буря средней силы, К-индекс 4

16 января - магнитная буря умеренной интенсивности, К-индекс 3

При магнитных бурях такого уровня люди могут испытывать ухудшение самочувствия, особенно в среду. Это может быть головная, боль, усталость, сонливость, раздражительность.

Стоит отметить, что прогнозы ученых могут меняться, поскольку солнечная активность нестабильна и меняется несколько раз в сутки. Специалисты советуют периодически проверять обновления информации о геомагнитной активности.

Как возникает магнитная буря

На Солнце регулярно происходят вспышки, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, состоящей из протонов и электронов. Эти частицы могут быстро передвигаться в пространстве и достигать атмосферы Земли.

При столкновении с атмосферой нашей планеты, они вызывают возмущение, которое ученые называют магнитными бурями.

Магнитные бури бывают разные, по уровню своей мощности и это зависит от силы вспышки и выбросов на Солнце. Слабые и умеренные бури почти не ощутимы для людей, и их чувствуют только те, кто имеет повышенную чувствительность к магнитным колебаниям и изменениям погоды.

Более мощные магнитные бури - это бури красного уровня, которые способны вызвать не только ухудшение самочувствия у человека, но и сбой в работе связи - радио, мобильная связь, спутники, GPRS. Некоторые штормы могут стать причиной полярного сияния.

Как влияет буря на здоровье человека

Ученые провели немало исследований, которые подтверждают влияние магнитных бурь на человека. В такие дни люди чаще жалуются на плохое самочувствие и обращаются к врачам.

Также доказано, что магнитная буря способна повлиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызвать нарушение сна, снижение работоспособности и концентрации и повышение тревожности и раздражительности.

Самые частые проявления влияния магнитной бури

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Сонливость

Тошнота

Снижение концентрации и работоспособности

Быстрая усталость

Раздражительность

Агрессия

Плохое настроение

Тревожность

Депрессивное состояние

Апатия

Боль в мышцах

Проблемы с давлением или сердцем

Как защитить здоровье в дни магнитных бурь

Специалисты дают преимущественно общие рекомендации на такие дни и советуют придерживаться нормального режима дня и отдыхать.

Также нужно полноценно и сбалансировано питаться, пить достаточно воды, гулять на свежем воздухе. Также необходимо полноценно высыпаться, не менее 7-9 часов в сутки.

Количество кофе, энергетиков, вредной пищи, алкоголя и сигарет - стоит уменьшить или исключить совсем.

Вечер нужно провести в спокойной атмосфере и без гаджетов. Если самочувствие ухудшается или вызывает беспокойство - обратиться к врачам.