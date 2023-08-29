Магнітні бурі штормитимуть до кінця літа: що варто робити у найближчі дні

Магнітна буря середнього рівня накрила Землю і, за прогнозами фахівців, цей шторм закінчиться лише 1 вересня. Такі затяжні бурі, хоч вони й не дуже високого рівня, можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Які дні будуть небезпечними і як захиститися від впливу магнітних бур - читайте у матеріалі Styler.

Дати магнітних бур

За прогнозом порталу Meteoagent, магнітні бурі К-індексу 4 охопили Землю ще 27 серпня. Фахівці зазначали, що ця буря пройде за 2 дні, але зараз прогнози змінилися і вона триватиме також 30 та 31 серпня.

Бурі К-індексу 4 вважаються помірними. Але вони здатні впливати на життєдіяльність людини й багато людей у такі дні скаржаться на погіршення самопочуття.

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Що таке магнітна буря

Магнітна або сонячна буря - це вибухові процеси на Сонці, які супроводжуються викидом масивних потоків енергії, частинок та електромагнітного випромінювання у космічний простір.

Заряджені частинки з'єднуються у потік і починають рухатися у бік Землі. Там ці частинки взаємодіють із магнітним полем нашої планети та викликають різні проблеми.

Наприклад, збій, перешкоди та перебої у роботі засобів зв'язку. Також цей процес впливає на самопочуття у багатьох людей.

Як магнітна буря впливає на людину

Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться за межами захисного екрану земної атмосфери. Вони мають ризик отримати високий рівень радіації, що значно підвищує ризик розвитку раку.

Існує чимало досліджень, що підтверджують вплив магнітних бур на людину. У такі дні люди зазвичай скаржаться на такі проблеми:

Головний біль, запаморочення

Різке погіршення сну - безсоння чи сильна сонливість

Проблеми з концентрацією, падає працездатність

Порушення травлення, втрата апетиту, нудота

Надмірна агресія та дратівливість

Підвищена тривожність

Загострення різноманітних психологічних проблем

Сильні емоційні перепади

Загострення хронічних захворювань

Вчені всього світу продовжують вивчення впливу спалахів на Сонці та магнітних бур на життєдіяльність людини.

Як полегшити стан у дні магнітних бур

Фахівці рекомендують у такі дні повноцінно висипатися, нормально харчуватися та дотримуватись режиму, обов'язково пити достатню кількість рідини. Від великої кількості кави, алкоголю, шкідливої їжі варто утриматись.

Також варто знизити фізичні та психоемоційні навантаження, повноцінно відпочивати, більше гуляти на свіжому повітрі. Людям із хронічними захворюваннями рекомендують знизити навантаження та тримати під руками необхідні ліки.