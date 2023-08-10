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Шлунок, голова та лібідо. Як тіло людини сигналізує про підвищену тривогу та втому

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Четвер 10 серпня 2023 20:08
Шлунок, голова та лібідо. Як тіло людини сигналізує про підвищену тривогу та втому Які фізичні симптоми говорять про сильну втому (фото: freepik_com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Тетяна Лакуста

Стану підвищеної тривожності, стресу та втоми зараз супроводжують дуже багатьох українців. Деколи ми подумки беремо себе в руки та продовжуємо свою роботу, але організм посилає чіткі знаки, що відпочинок необхідний. І ці знаки – фізичних розладів, а не психологічних.

Як тіло проявляє себе у стані сильної втоми та підвищеної тривожності, розповіла дієтолог Тетяна Лакуста на своїй сторінці в Instagram.

Симптоми втоми та тривожності

За словами фахівця, симптоми прояву підвищеної тривожності, втоми та стресу можуть бути різними. Наприклад, такі:

  • Розлад спорожнення з болями у животі
  • Головний біль, біль у м'язах
  • Часті сечовипускання
  • Втрата лібідо
  • Поява болісних відчуттів під час сексу
  • Порушення сну - проблеми із засипанням, пробудження вночі, поверхневий сон
  • Прискорене серцебиття та дихання, відчуття колючого болю в серці
  • Переїдання, потяг до одного з видів комфортної їжі: жирна, солона, солодка
  • Панічні атаки
  • Відчуття кома у горлі
  • Відчуття виснаження після звичайних фізичних навантажень
  • Не освіжаючий сон
  • Втрата апетиту

Тетяна Лакуста зазначає, що спочатку включається органічна патологія. І звичайно ж, не кожна людина має відразу всі симптоми. Зазвичай проявляється те, чого людина має схильність.

Що робити у такій ситуації

Насамперед - звернутися до сімейного лікаря та здати аналізи. Якщо при обстеженні не буде знайдено пояснення симптомів, то починається другий етап – опитувальники за рівнем тривоги, депресією. Саме вони можуть виявити справжню причину проблем.

"Вимогливість до себе, темп життя, виснаження від стану країни – диктують усі умови для зростання тривоги та депресивності. Все більша кількість пацієнтів йдуть на прийом, мотивовані хронічною втомою. Звичайно, важливо виключити причини", - зазначає фахівець.

Вона назвала базовий список аналізів, який варто здати, щоб швидше разом із лікарем знайти причину.

  • Загальний аналіз крові
  • глікований гемоглобін
  • загальний білок
  • ТТГ
  • вітамін Д
  • феритин
  • пролактин

"І не забудьте в рутині днів обирати хоча б іноді свої інтереси, бажання замість постійних "треба", тому що ми не залізні та маємо властивість закінчуватися", - додала дієтолог.

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