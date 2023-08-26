Скоро Україну накриє сильна магнітна буря: що відомо
Триває пік сонячної активності - кількість спалахів на сонці збільшується, а вони можуть долітати до Землі. Тому у вересні на людство чекають чотири потужні магнітні бурі.
Про це повідомляє Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.
Дати магнітних бур у вересні
У вересні варто очікувати чотири хвилі магнітних бур. Вони будуть слабкої, середньої та сильної потужності:
- 6 вересня - сильна магнітна буря
- З 7 по 10 вересня - триденна магнітна буря
- З 26 до 28 вересня - дуже сильна магнітна буря
- 30 вересня - помірна магнітна буря
Додамо, що магнітні бурі виникають внаслідок термоядерної реакції на сонці, яку провокує взаємодія зірки з чужорідними тілами або протилежною магнітною полярністю.
Утворюється хмара сонячної плазми - корональна маса, яка завдяки сонячному вітру здатна пересуватися в міжпланетному просторі.
Важливо, що певні спалахи можуть до нас не долітати, але є й такі, які потрапляють у магнітну сферу.
Як магнітні бурі впливають на людину
Магнітні бурі можуть мати сильний вплив на самопочуття людини, тому у ці дні треба дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан.
Зазвичай під час магнітних бур можуть виникати такі симптоми:
- підвищення артеріального тиску
- нудоту
- головний біль
- запаморочення
- біль у м’язах і суглобах
- загальну слабкість
- безсоння
- підвищену втомлюваність
- дратівливість
- погіршення настрою
Для того, щоб мінімалізувати вплив явища, необхідно дотримуватись таких порад:
- слідкуйте за прогнозом. Краще відкладіть важливі справи на цей час
- пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю
- відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну
- їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі
- збільште фізичну активність і більше ходіть пішки
- регулярно провітрюйте кімнату і більше проводьте часу на свіжому повітрі
- спіть не менше 8 годин
Раніше ми повідомляли, чи дійсно зміни погоди впливають на самопочуття людини.
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