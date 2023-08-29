Магнитные бури будут штормить до конца лета: что стоит делать в ближайшие дни
Магнитная буря среднего уровня накрыла Землю и по прогнозам специалистов, этот шторм закончится только 1 сентября. Такие затяжные бури, хоть они и не очень высокого уровня, могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете.
Какие дни будут опасными и как защититься от воздействия магнитных бурь - читайте в материале Styler.
Даты магнитных бурь
По прогнозу портала Meteoagent, магнитные бури К-индекса 4 охватили Землю еще 27 августа. Специалисты отмечали, что эта буря пройдет за 2 дня, но сейчас прогнозы изменились и она продлится также 30 и 31 августа.
Бури К-индекса 4 считаются умеренными. Но и они способны влиять на жизнедеятельность человека и многие люди в такие дни жалуются на ухудшение самочувствия.
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Что такое магнитная буря
Магнитная или солнечная буря - это взрывные процессы на Солнце, которые сопровождаются выбросом массивных потоков энергии, частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.
Заряженные частицы соединяются в поток и начинают двигаться в сторону Земли. Там эти частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты и вызывают разные проблемы.
Например, сбой, помехи и перебои в работе средств связи. Также этот процесс влияет на самочувствие у многих людей.
Как магнитная буря влияет на человека
Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся за пределами защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск получить высокий уровень радиации, что значительно повышает риск развития рака.
Существует немало исследований, которые подтверждают влияние магнитных бурь на человека. В такие дни люди обычно жалуются на такие проблемы:
- Головная боль, головокружение
- Резкое ухудшение сна - бессонница или сильная сонливость
- Проблемы с концентрацией, падает работоспособность
- Нарушение пищеварения, потеря аппетита, тошнота
- Чрезмерная агрессия и раздражительность
- Повышенная тревожность
- Обострение различных психологических проблем
- Сильные эмоциональные перепады
- Обострение хронических заболеваний
Ученые всего мира продолжают изучение влияния вспышек на Солнце и магнитных бурь на жизнедеятельность человека.
Как облегчить состояние в дни магнитных бурь
Специалисты рекомендуют в такие дни полноценно высыпаться, нормально питаться и придерживаться режима, обязательно пить достаточное количество жидкости. От большого количества кофе, алкоголя, вредной пищи стоит воздержаться.
Также стоит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, полноценно отдыхать, побольше гулять на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют снизить нагрузки и держать под руками необходимые лекарства.
Кстати, ранее мы писали, что названы даты сильных магнитных бурь в сентябре.
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