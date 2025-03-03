Магнітні бурі у березні 2025: прогноз для України на тиждень

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття багатьох людей на планеті та викликати пригнічений настрій. А також коливання можуть спричинити збій у роботі засобів зв'язку. Саме тому варто слідкувати за прогнозами та попередженнями.
Чи будуть магнітні бурі найближчого тижня, з 3 по 7 березня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Магнітна буря - це різка зміна магнітного поля Землі, викликана сонячними спалахами та корональними викидами маси. Вона може впливати на здоров’я людини та роботу електронних систем.
Навіть при низькому рівні геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати:
Останні дані NOAA показують, що у період з 3 по 7 березня 2025 року сильних магнітних бур не очікується. Геомагнітна активність залишатиметься на низькому рівні, що означає, що метеозалежні люди можуть не хвилюватися про значні збурення.
За офіційними даними, у цей період геомагнітна активність буде спокійною:
3 березня - К-індекс 2-3 (спокійний рівень)
4 березня - К-індекс 2-3 (спокійний рівень)
5 березня - К-індекс 2-3 (спокійний рівень)
6 березня - К-індекс 3 (помірна активність)
7 березня - К-індекс 3 (помірна активність)
Варто зазначити, що прогнози вчених попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінитися навіть протягом одного дня. Тому науковці радять слідкувати за оновленням прогнозів та попередженнями.
Хоча магнітна активність буде слабкою, загальні рекомендації для підтримки здоров’я залишаються актуальними:
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), Європейське космічне агентство (ESA), SpaceWeatherLive.