RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Магнитные бури в марте 2025: прогноз для Украины на неделю

Будут ли магнитные бури "штормить" Украину с 3 по 7 марта (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури способны влиять на самочувствие многих людей на планете и вызвать подавленное настроение. А также колебания могут вызвать сбой в работе средств связи. Именно поэтому стоит следить за прогнозами и предупреждениями.

Будут ли магнитные бури на ближайшей неделе, с 3 по 7 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это резкое изменение магнитного поля Земли, вызванное солнечными вспышками и корональными выбросами массы. Она может влиять на здоровье человека и работу электронных систем.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Даже при низком уровне геомагнитной активности некоторые люди могут чувствовать:

  • Усталость
  • Сонливость
  • Снижение концентрации, работоспособности
  • Головные боли
  • Повышение тревожности
  • Изменения настроения
  • Тошнота
  • Скачки давления
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Прогноз магнитных бурь на 3-7 марта 2025 года

Последние данные NOAA показывают, что в период с 3 по 7 марта 2025 года сильных магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная активность будет оставаться на низком уровне, что означает, что метеозависимые люди могут не волноваться о значительных возмущениях.

По официальным данным, в этот период геомагнитная активность будет спокойной:

3 марта - К-индекс 2-3 (спокойный уровень)

4 марта - К-индекс 2-3 (спокойный уровень)

5 марта - К-индекс 2-3 (спокойный уровень)

6 марта - К-индекс 3 (умеренная активность)

7 марта - К-индекс 3 (умеренная активность)

Стоит отметить, что прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может измениться даже в течение одного дня. Поэтому ученые советуют следить за обновлением прогнозов и предупреждениями.

Как уменьшить влияние магнитных бурь?

Хотя магнитная активность будет слабой, общие рекомендации для поддержания здоровья остаются актуальными:

  • Придерживаться нормального режима сна и отдыха
  • Полноценно и сбалансировано питаться
  • Употреблять больше чистой воды
  • Избегать перегрузок и стресса
  • Ежедневно дышать свежим воздухом

Вас может заинтересовать:

 

При написании материала были использованы источники: Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), Европейское космическое агентство (ESA), SpaceWeatherLive.

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буряГоловная больЗдоровье