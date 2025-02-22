Усі цим користуються. Названо щоденну річ, яка може викликати головний біль

Головний біль може бути викликаний різними і навіть непередбачуваними зовнішніми або внутрішніми факторами, у тому числі парфумами. Варто знати, яких саме запахів краще уникати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Чому парфуми викликають головний біль

За словами лікаря Лоуренса Каннінгема, парфуми часто ігноруються як причина головного болю.

" Сильні запахи парфумів можуть активувати нервові шляхи в носі та мозку, що потенційно може призвести до головного болю. Це може бути особливо важливо для тих, хто чутливий до хімічних сполук, що містяться в багатьох ароматах", - розповіла медик.

Парфуми можуть викликати реакцію в трійчастому нерві, який відповідає за відчуття в обличчі та рухові функції, такі як кусання та жування.

До того ж сильні запахи побутових миючих засобів, освіжувачів повітря та навіть шампунів можуть також викликати головний біль. Побутові миючі засоби, а також парфуми та ароматизовані освіжувачі повітря містять шкідливі хімікати.

Якщо ви схильні до головного болю, спричиненого певними запахами, уникайте "важких" духів і сильно пахучого мила, шампунів і кондиціонерів. Використовуйте освіжувачі повітря без ароматизаторів і побутові засоби для чищення, а вдома тримайте двері та вікна якомога довше відчиненими.

Як уникнути болю

Доктор Каннінгем сказала, що для запобігання головного болю необхідний спеціальний підхід. Сильні парфуми можуть зіграти свою роль, але численні стресові фактори можуть посилити біль.

Скрегіт зубами під час сну також може викликати біль як у голові, так і в щелепі.

"Я завжди рекомендую підтримувати регулярний графік сну та створювати умови для спокійного сну. Це може значно зменшити частоту головних болів", - додала вона.

Залишатися гідратованим не менш важливо, оскільки багато головних болів полегшуються, якщо просто споживати достатню кількість води в день. Для тих, хто схильний до головного болю, регулярні фізичні вправи та методи боротьби зі стресом, такі як йога або медитація, можуть бути корисними.