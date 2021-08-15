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Магнитная буря внезапно накроет Землю: трясти будет пять дней подряд

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Воскресенье 15 августа 2021 13:36
Магнитная буря внезапно накроет Землю: трясти будет пять дней подряд Коллаж РБК-Украина: Магнитные бури в августе 2021
Автор: Светлана Мащенко

Магнитная буря накроет Землю уже в понедельник, 16 августа и будет длиться в течение нескольких дней. Эксперты назвали все опасные даты до конца лета, и рассказали, как уберечься.

Кто может пострадать от геомагнитной бури, когда к ней готовиться - читайте ниже в материале Styler.

Даты магнитных бурь

Согласно данным экспертов, 16-17 августа ожидается сильная магнитная буря.

А с 18 по 20 августа после мощных геомагнитных колебаний будет новый удар, но уже средней степени.

Еще одна магнитная буря средней силы ожидается 29 августа.

Магнитной бурей называют серьезное нарушение магнитосферы Земли, возникающее при очень эффективном обмене энергией солнечного ветра с космической средой, что окружает Землю.

Такое явление может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Для кого геомагнитные бури опасны

В первую очередь от действия магнитной бури страдают метеочувствительные люди. В опасности также люди в возрасте, гипертоники, гипотоники, люди с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями.

В это время могут "ныть" суставы, "скакать" давление, нарушаться сердечный ритм. Также может возникать чувство беспричинной усталости, разбитости, раздражительность и агрессия, сонливость и апатия.

Врачи говорят, что даже у людей, считающими себя здоровыми, может в это время разболеться голова.

Как защитить свое здоровье в опасные дни

Медики рекомендуют придерживаться режима дня, спать 7-8 часов и ложиться до 22:00. Утром отлично поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться - теплая ванна (не более 15 минут).

Не перенапрягайтесь, как физически, так и эмоционально, отложите важные дела, трудную работу, решение ответственных задач на другие дни.

Людям, страдающим хроническими недугами, врачи советуют держать при себе необходимые им лекарства.

Вот еще несколько советов, как пережить магнитные бури:

  • исключите алкоголь и курение,
  • не переедайте, отдавайте предпочтение здоровой пище - никакого фастфуда, жирного, жареного, острого, соленого, сладостей;
  • меньше пейте кофе, крепкого чая, энергетиков;
  • гуляйте на свежем воздухе (не на солнце) и чаще проветривайте помещение;
  • если есть необходимость, проконсультируйтесь с врачом.

Отметим, что вместе с магнитными бурями в Украину вернется усиление жары. Синоптики прогнозируют 16-17 августа повышение температуры до +30 и даже выше.

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Магнитная буря
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