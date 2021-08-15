Магнітна буря раптово накриє Землю: трясти буде п'ять днів поспіль

Магнітна буря накриє Землю вже в понеділок, 16 серпня і триватиме протягом декількох днів. Експерти назвали всі небезпечні дати до кінця літа, і розповіли, як уберегтися.

Хто може постраждати від геомагнітної бурі, коли до неї готуватися - читайте нижче в матеріалі Styler.

Дати магнітних бур

Згідно з даними експертів, 16-17 серпня очікується сильна магнітна буря.

А з 18 по 20 серпня після потужних геомагнітних коливань буде новий удар, але вже середнього ступеня.

Ще одна магнітна буря середньої сили очікується 29 серпня.

Магнітною бурею називати серйозне порушення магнітосфери Землі, що виникає при дуже ефективному обміні енергією сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.

Таке явище може тривати від декількох годин до декількох діб.

Для кого геомагнітні бурі небезпечні

В першу чергу від дії магнітної бурі страждають метеочутливі люди. У небезпеці також люди у віці, гіпертоніки, гіпотоніки, люди з хронічними серцево-судинними хворобами.

В цей час можуть "нити" суглоби, "стрибати" тиск, порушуватися серцевий ритм. Також може виникати відчуття безпричинної втоми, розбитості, дратівливість і агресія, сонливість і апатія.

Лікарі кажуть, що навіть у людей, які вважають себе здоровими, може в цей час розболітися голова.

Як захистити своє здоров'я в небезпечні дні

Медики рекомендують дотримуватися режиму дня, спати 7-8 годин і лягати до 22:00. Вранці відмінно допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися - тепла ванна (не більше 15 хвилин).

Не перенапружуйтеся, як фізично, так і емоційно, відкладіть важливі справи, важку роботу, вирішення відповідальних завдань на інші дні.

Людям, що страждають хронічними недугами, лікарі радять тримати при собі необхідні їм ліки.

Ось ще кілька порад, як пережити магнітні бурі: