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Магистральный провайдер Cogent отключился от России

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Пятница 04 марта 2022 21:17
Магистральный провайдер Cogent отключился от России Провайдер Cogent отключается от России (CogentBPO)
Автор: Татьяна Самарук

Один из самых крупных магистральных провайдеров американской компании Cogent отключает российских операторов от своих сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Сейчас компания предлагает операторам забрать серверное оборудование в течение месяца.

Отмечается, что с компанией Cogent работает "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.

"Очень скоро это приведет к ухудшению качества доступа россиян к иностранным интернет-сервисам", – отметил министр.

Ранее мы сообщали, что крупнейший производитель ПО Oracle прекратил сделки в России.

Также мы писали, что компания Apple прекратила работу в России из-за вторжения армии Путина в Украину.

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