Магистральный провайдер Cogent отключился от России

Один из самых крупных магистральных провайдеров американской компании Cogent отключает российских операторов от своих сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Очень скоро это приведет к ухудшению качества доступа россиян к иностранным интернет-сервисам", – отметил министр.

Отмечается, что с компанией Cogent работает "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.

Сейчас компания предлагает операторам забрать серверное оборудование в течение месяца.

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