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Крупнейший производитель ПО Oracle прекратил операции в России

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Среда 02 марта 2022 23:23
Крупнейший производитель ПО Oracle прекратил операции в России Фото: крупнейший производитель ПО Oracle прекратил операции в России (wikipedia)
Автор: Артур Родивилов

Крупнейший технологический гигант Oracle заявил о прекращении всех операций в России. Решение принято из-за войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Twitter.

Oracle министр, в частности, призвал прекратить ведение бизнеса с Россией.

"Больше санкций - скорее восстановление мира в Украине. Я обратился к SAP и Oracle за поддержкой!", - написал в Twitter Федоров.

SAP министр призвал прекратить предоставление РФ сервисов и услуг.

"От имени 150 тысяч сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку правительства Украины и народа Украины корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации", - ответили в Oracle.

Напомним, компания Apple прекратила работу в России из-за вторжения армии Путина в Украину. Кроме того, из App Store были удалены приложения российских новостных агентств RT и Sputnik.

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