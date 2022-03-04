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Магістральний провайдер Cogent відключився від Росії

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П'ятниця 04 березня 2022 21:17
Магістральний провайдер Cogent відключився від Росії Провайдер Cogent відключається від Росії (cogent.facebook.com.CogentBPO)
Автор: Тетяна Самарук

Один із найбільших магістральних провайдерів американської компанії Cogent відключає російських операторів від своїх мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Наразі компанія пропонує операторам забрати серверне обладнання впродовж місяця.

Зазначається, що з компанією Cogent працює "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон», "Яндекс" і VK.

"Дуже скоро це призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів", - зазначив міністр.

Раніше ми повідомляли, що найбільший виробник ПЗ Oracle припинив операції в Росії.

Також ми писали, що компанія Apple припинила роботу в Росії через вторгнення армії Путіна в Україну.

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