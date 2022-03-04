Магістральний провайдер Cogent відключився від Росії

Один із найбільших магістральних провайдерів американської компанії Cogent відключає російських операторів від своїх мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Дуже скоро це призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів", - зазначив міністр.

Зазначається, що з компанією Cogent працює "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон», "Яндекс" і VK.

Раніше ми повідомляли, що найбільший виробник ПЗ Oracle припинив операції в Росії.

Також ми писали, що компанія Apple припинила роботу в Росії через вторгнення армії Путіна в Україну.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!