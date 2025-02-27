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Магічний парад планет готує сюрприз для 4 знаків Зодіаку. Їхнє життя вже не буде колишнім

Четвер 27 лютого 2025 21:43
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Магічний парад планет готує сюрприз для 4 знаків Зодіаку. Їхнє життя вже не буде колишнім Коли буде парад планет (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже 28 лютого на нас чекає унікальне та рідкісне явище - парад планет. І це не просто астрономічна подія, а сильний енергетичний поштовх, який змусить представників 4 знаків Зодіаку переосмислити свої життєві пріоритети, залишити минуле і зробити крок у невідоме.

Кому парад планет дасть шанс на щастя, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Близнюки

Останнім часом ви могли відчувати, що застрягли між двома світами: один тягне назад, у звичне, інший спокушає можливостями, хоча й лякає невідомістю. Парад планет принесе події, які змусять вас визначитися. Всесвіт не дає другий шанс тим, хто боїться ризикувати, а тому обов'язково ним скористайтеся.

Скорпіон

Зміни, які вже за крок до вас, можуть здаватися хаосом, але насправді це лише початок нового етапу. Ви довго жили в тіні своїх страхів або чужих очікувань. Але тепер час вийти на світло. Парад планет активує вашу інтуїцію, тому прислухайтеся до внутрішнього голосу, все вийде.

Козоріг

Ви можете опинитися в центрі подій, які не вписуються у ваш стандартний життєвий сценарій. Але не варто лякатися, адже це знак, що настав час змінити правила гри. Іноді треба зруйнувати старе, щоб побудувати щось дивовижне, готуйтеся до доленосних подій, які кардинально змінять ваше життя.

Овен

Для вас парад планет стане моментом прориву, особливо якщо ви довго йшли до мети, але постійно щось заважало. Тепер все зміниться - доля дасть вам шанс, який просто заборонено ігнорувати. Перед вами двері відкриваються двері в майбутнє, а тому дійте сміливо - настав ваш зірковий час.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Parade, Collective World.

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