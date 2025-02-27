Магический парад планет готовит сюрприз для 4 знаков Зодиака. Их жизнь уже не будет прежней

Уже 28 февраля нас ждет уникальное и редкое явление - парад планет . И это не просто астрономическое событие, а сильный энергетический толчок, который заставит представителей 4 знаков Зодиака переосмыслить свои жизненные приоритеты, оставить прошлое и сделать шаг в неизвестное.

Близнецы

В последнее время вы могли чувствовать, что застряли между двумя мирами: один тянет назад, в привычное, другой соблазняет возможностями, хотя и пугает неизвестностью. Парад планет принесет события, которые заставят вас определиться. Вселенная не дает второй шанс тем, кто боится рисковать, а потому обязательно им воспользуйтесь.

Скорпион

Перемены, которые уже в шаге от вас, могут казаться хаосом, но на самом деле это лишь начало нового этапа. Вы долго жили в тени своих страхов или чужих ожиданий. Но теперь время выйти на свет. Парад планет активирует вашу интуицию, поэтому прислушайтесь к внутреннему голосу, все получится.

Козерог

Вы можете оказаться в центре событий, которые не вписываются в ваш стандартный жизненный сценарий. Но не стоит пугаться, ведь это знак, что пришло время изменить правила игры. Иногда надо разрушить старое, чтобы построить что-то удивительное, готовьтесь к судьбоносным событиям, которые кардинально изменят вашу жизнь.

Овен

Для вас парад планет станет моментом прорыва, особенно если вы долго шли к цели, но постоянно что-то мешало. Теперь все изменится - судьба даст вам шанс, который просто запрещено игнорировать. Перед вами открываются двери в будущее, а потому действуйте смело - настал ваш звездный час.

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