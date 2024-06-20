Магічна рослина: забобони і прикмети про папороть

Папороть у будинку

Напевно всім відома легенда про квітку папороті, яка принесе щастя та удачу тому, хто її знайде. Натомість існує багато забобонів щодо самої рослини.

Позитивні властивості папороті:

приносить в родину гармонію та добробут

допомагає вирішувати конфлікти між старшими та молодшими членами родини

здатна захистити дім від пристріту та запобігти поганим намірам ворогів

може відганяти негативну енергію від дому та приносити удачу і фінансове процвітання.

Забобони кажуть, що у папороті також є негативні властивості:

може поглинати енергію мешканців будинку та порушувати його атмосферу

спустошує та виснажує навколишні предмети

поглинає багато кисню, особливо в нічний час, що може спричиняти головний біль, якщо рослина розташована близько до ліжка

може бути причиною алергічних реакцій у період дозрівання спорів на кінець літа початок осені.

Папороть у будинку може мати як позитивний, так і негативний вплив на його мешканців, залежно від того, як вона використовується і де розташована.

Папороть надворі

Ця рослина має гарний, естетичний вигляд, тому часто зустрічається на присадибних ділянках. Для папороті сприятливими є місця з вологою та малою кількістю сонячного світла, такі як біля канав або водойм.

Що може принести папороть у ваш дім, якщо росте надворі:

Оберіг для дому і сім'ї . Наявність папороті на присадибній ділянці вважається оберегом, який відганяє заздрісників, допомагає зберегти врожай і відлякує злодіїв.

. Наявність папороті на присадибній ділянці вважається оберегом, який відганяє заздрісників, допомагає зберегти врожай і відлякує злодіїв. Духовний розвиток . Папороть в саду вважається сприятливою для знаків зодіаку Близнюки та Водолії, допомагаючи їм знаходити гармонію та розкриваючи духовний потенціал. Також сприяє досягненню цілей для всіх інших знаків зодіаку.

. Папороть в саду вважається сприятливою для знаків зодіаку Близнюки та Водолії, допомагаючи їм знаходити гармонію та розкриваючи духовний потенціал. Також сприяє досягненню цілей для всіх інших знаків зодіаку. Шанобливе ставлення. Важливо ставитися до папороті у саду з повагою та дбайливістю. Вважається, що якщо відірвати гілки або вирвати цілу рослину, це може призвести до нещастя для того, хто це зробив, і його сім'ї.

Папороть у саду не лише прикрашає простір, але також має велике значення як символічний оберіг.

Легенди купальської ночі

Ця містична рослина присутня у легендах різних країн, включаючи Британію, Богемію, Німеччину, Францію та Сирію. В давні часи люди не могли зрозуміти, яким чином розмножується та розповсюджується папороть, тому пояснювали це за допомогою магії.

Існує давня слов’янська легенда про кохання бога небесного вогню Симаргла і богині ночі Купальниці-Купави, яка народила двох чарівних близнюків, Кострому і Купала, символізуючи єдність вогню та темряви. Вони отримали дар від їх дядька, бога-громовержця Перуна - чарівну вогняну квітку, відому як Перунів цвіт.

За народними віруваннями, щоб знайти цю квітку, потрібно піти до лісу перед заходом сонця у ніч на Івана Купала та відшукати рослину. Коли папороть буде знайдена, слід окреслити коло навколо себе полином і постелити хустку під рослину. О півночі з листя папороті з’явиться брунька, що з тріском розкриється, відкриваючи вогняну квітку.

За легендою, у цей момент почнеться неймовірний гамір нечистої сили до самого ранку. Треба витримати це випробування, щоб заслужить щасливу долю та знайти справжнє кохання.