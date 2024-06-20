Магічна рослина: забобони і прикмети про папороть

Папороть - загадкова рослина, що оточена численними легендами та забобонами. В українській культурі ця рослина є одним із символів таємничості та магії.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, якими здібностями володіє папороть та чи можна тримати її вдома або надворі.
Напевно всім відома легенда про квітку папороті, яка принесе щастя та удачу тому, хто її знайде. Натомість існує багато забобонів щодо самої рослини.
Позитивні властивості папороті:
Забобони кажуть, що у папороті також є негативні властивості:
Папороть у будинку може мати як позитивний, так і негативний вплив на його мешканців, залежно від того, як вона використовується і де розташована.
Ця рослина має гарний, естетичний вигляд, тому часто зустрічається на присадибних ділянках. Для папороті сприятливими є місця з вологою та малою кількістю сонячного світла, такі як біля канав або водойм.
Що може принести папороть у ваш дім, якщо росте надворі:
Папороть у саду не лише прикрашає простір, але також має велике значення як символічний оберіг.
Ця містична рослина присутня у легендах різних країн, включаючи Британію, Богемію, Німеччину, Францію та Сирію. В давні часи люди не могли зрозуміти, яким чином розмножується та розповсюджується папороть, тому пояснювали це за допомогою магії.
Існує давня слов’янська легенда про кохання бога небесного вогню Симаргла і богині ночі Купальниці-Купави, яка народила двох чарівних близнюків, Кострому і Купала, символізуючи єдність вогню та темряви. Вони отримали дар від їх дядька, бога-громовержця Перуна - чарівну вогняну квітку, відому як Перунів цвіт.
За народними віруваннями, щоб знайти цю квітку, потрібно піти до лісу перед заходом сонця у ніч на Івана Купала та відшукати рослину. Коли папороть буде знайдена, слід окреслити коло навколо себе полином і постелити хустку під рослину. О півночі з листя папороті з’явиться брунька, що з тріском розкриється, відкриваючи вогняну квітку.
За легендою, у цей момент почнеться неймовірний гамір нечистої сили до самого ранку. Треба витримати це випробування, щоб заслужить щасливу долю та знайти справжнє кохання.
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При написанні матеріалу було використано джерела: Prykmeta, Gardeners World, Flower Aura.