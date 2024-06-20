Магическое растение: предрассудки и приметы про папоротник

Папоротник - загадочное растение, окруженное многочисленными легендами и суевериями. В украинской культуре это растение является одним из символов таинственности и магии.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какими способностями обладает папоротник и можно ли ростить его дома или на улице.
Наверное, всем известна легенда о цветке папоротника, который принесет счастье и удачу тому, кто его найдет. В то же время существует много предрассудков в отношении самого растения.
Позитивные свойства папоротника:
Суеверия говорят, что у папоротника также есть отрицательные свойства:
Папоротник в доме может оказать как положительное, так и негативное влияние на его жильцов, в зависимости от того, как он используется и где расположен.
Это растение выглядит красиво, эстетично, поэтому часто встречается на приусадебных участках. Для папоротника благоприятные места с влажным и малым количеством солнечного света, такие как у канав или водоемов.
Что может принести папоротник в ваш дом, если растет на улице:
Папоротник в саду не только украшает пространство, но также имеет большое значение как символический оберег.
Это мистическое растение присутствует в легендах разных стран, включая Британию, Богемию, Германию, Францию и Сирию. В древности люди не могли понять, каким образом размножается и распространяется папоротник, поэтому объясняли это с помощью магии.
Существует давняя славянская легенда о любви бога небесного огня Симаргла и богини ночи Купальницы-Купавы, родившей двух очаровательных близнецов, Кострому и Купала, символизируя единство огня и тьмы. Они получили дар от их дяди, бога-громовержца Перуна - волшебный огненный цветок, известный как Перунов цвет.
По народным верованиям, чтобы найти этот цветок, нужно пойти в лес перед закатом в ночь на Ивана Купала и отыскать растение. Когда папоротник будет найден, следует очертить круг вокруг себя полынью и постелить платок под растение. В полночь из листьев папоротника появится почка, которая с треском раскроется, открывая огненный цветок.
По легенде, в этот момент начнется невероятный шум нечистой силы до самого утра. Нужно выдержать это испытание, чтобы заслужить счастливую судьбу и обрести настоящую любовь.
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При написании материала были использованы источники: Prykmeta, Gardeners World, Flower Aura.