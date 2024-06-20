Магическое растение: предрассудки и приметы про папоротник

Папоротник в доме

Наверное, всем известна легенда о цветке папоротника, который принесет счастье и удачу тому, кто его найдет. В то же время существует много предрассудков в отношении самого растения.

Позитивные свойства папоротника:

приносит в семью гармонию и благополучие

помогает разрешать конфликты между старшими и младшими членами семьи

способен защитить дом от сглаза и предотвратить плохие намерения врагов

может отгонять отрицательную энергию от дома и приносить удачу и финансовое процветание.

Суеверия говорят, что у папоротника также есть отрицательные свойства:

может поглощать энергию жильцов дома и нарушать его атмосферу

опустошает и истощает окружающие предметы

поглощает много кислорода, особенно в ночное время, что может вызывать головную боль, если растение расположено близко к постели

может быть причиной аллергических реакций в период созревания спор (конец лета - начало осени).

Папоротник в доме может оказать как положительное, так и негативное влияние на его жильцов, в зависимости от того, как он используется и где расположен.

Папоротник на улице

Это растение выглядит красиво, эстетично, поэтому часто встречается на приусадебных участках. Для папоротника благоприятные места с влажным и малым количеством солнечного света, такие как у канав или водоемов.

Что может принести папоротник в ваш дом, если растет на улице:

Оберег для дома и семьи . Наличие папоротника на приусадебном участке считается оберегом, отгоняющим завистников, помогающим сохранить урожай и отпугивающими воров.

. Наличие папоротника на приусадебном участке считается оберегом, отгоняющим завистников, помогающим сохранить урожай и отпугивающими воров. Духовное развитие . Папоротник в саду считается благоприятным для знаков зодиака Близнецы и Водолеи, помогая им находить гармонию и раскрывая духовный потенциал. Также способствует достижению целей для всех других знаков зодиака.

. Папоротник в саду считается благоприятным для знаков зодиака Близнецы и Водолеи, помогая им находить гармонию и раскрывая духовный потенциал. Также способствует достижению целей для всех других знаков зодиака. Уважительное отношение. Важно относиться к папоротнику в саду с уважением и заботой. Считается, что если оторвать ветки или вырвать целое растение, это может привести к несчастью того, кто это сделал, и его семьи.

Папоротник в саду не только украшает пространство, но также имеет большое значение как символический оберег.

Легенды купальской ночи

Это мистическое растение присутствует в легендах разных стран, включая Британию, Богемию, Германию, Францию и Сирию. В древности люди не могли понять, каким образом размножается и распространяется папоротник, поэтому объясняли это с помощью магии.

Существует давняя славянская легенда о любви бога небесного огня Симаргла и богини ночи Купальницы-Купавы, родившей двух очаровательных близнецов, Кострому и Купала, символизируя единство огня и тьмы. Они получили дар от их дяди, бога-громовержца Перуна - волшебный огненный цветок, известный как Перунов цвет.

По народным верованиям, чтобы найти этот цветок, нужно пойти в лес перед закатом в ночь на Ивана Купала и отыскать растение. Когда папоротник будет найден, следует очертить круг вокруг себя полынью и постелить платок под растение. В полночь из листьев папоротника появится почка, которая с треском раскроется, открывая огненный цветок.

По легенде, в этот момент начнется невероятный шум нечистой силы до самого утра. Нужно выдержать это испытание, чтобы заслужить счастливую судьбу и обрести настоящую любовь.