Магазини Zara, Bershka та Pull&Bear можуть повернутися в Україну: що відомо

Коли можуть відкритися Zara, Bershka, H&M та інші

"Українська команда Inditex щомісяця обговорює з центральним офісом можливість повернення в Україну та чекає, коли їм нададуть можливість відкритись", - повідомив голова Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

Якщо Inditex ухвалить рішення про повернення, підготовка займе близько місяця. За словами Гаврюшина, підготовка може розпочатися у липні, а торгові точки почнуть відкриватися із серпня та по листопад. І варто очікувати, що першими почнуть відкриватися магазини у західних областях та у центрі країни.

"Позитивними факторами для повернення рітейлера можуть бути вдалий контрнаступ ЗСУ та зниження інтенсивності та небезпеки обстрілів щонайменше для центру та заходу України влітку", - вважає провідний експерт Colliers Ukraine в галузі торгової нерухомості Ігор Заблоцький.

Варто зазначити, що площі у ТРЦ не заповнені та не працюють. І торгові центри періодично запитують у міжнародних рітейлерів, коли зможуть повернутися.

У центральному офісі Inditex про конкретні плани поновлення роботи в Україні не говорять.

"Безпека наших співробітників та їхніх сімей залишається пріоритетом. Inditex продовжує розробляти спеціальний план підтримки своїх співробітників та магазинів", - йдеться у відповіді пресслужби рітейлера.

Проте консультант на ринку комерційних об'єктів розповів на умовах анонімності, що іспанський рітейлер міг відновити діяльність в Україні ще навесні.

"Були очікування, що Inditex може повернутися у березні-квітні 2023 року. Усередині компанії є люди, які вважають, що з точки зору безпеки в Україні все ще не дуже добре", - розповіло джерело видання.

Очільник УРТЦ Максим Гаврюшин розповів, що після Нового року планував відновити свою роботу шведський H&M. Проте шведський рітейлер вирішив відкрити свої магазини лише після закінчення війни.

Що відомо про закриття магазинів в Україні

В Україні до 24 лютого 2022 року працювало 65 магазинів Inditex – у 8 містах. Магазини H&M - у Києві, Харкові, Одесі та Львові, всього 9 точок. З початку війни всі магазини припинили свою роботу.

У 2021 році ці два рітейлери займали 3,6% всього ринку в 115 млрд гривень. Це небагато, але це топ 5-10 спеціалізованих рітейлерів повсякденного одягу.

Найбільший магазин бренду Zara знаходиться у Києві – там у грудні навіть зняли вивіску. Окрім магазинів Zara, Bershka, Pull&Bear та H&M, в Україні закриті також Massimo Dutti, Oysho.