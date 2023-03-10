Магазины Bershka, Zara и Pull&Bear возвращаются в Россию под новыми именами: что известно

Часть испанских магазинов Inditex планирует вернуться в Россию уже в этом году. В этот список входят Bershka, Zara и Pull&Bear, однако теперь эти бренды будут иметь совсем другие названия.

Что известно об открытии магазинов в России

В росСМИ появилась информация о возвращении магазинов Bershka, Zara и Pull&Bear уже в апреле 2023. Однако известные бренды решили изменить свои названия.

Bershka вернется в Россию под названием Ecru, Pull&Bear переименуют в DUB, а Zara - на Maag. Компании уже набирают персонал на работу в магазинах. А также обзванивают пожилых сотрудников, пишут росСМИ.

При этом с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home

Раньше одежду брендов производили в Испании, Бангладеше и Индонезии. Однако теперь партнерами станут Турция и Китай. Несмотря на изменение стран-производителей, цены, по словам росСМИ, не вырастут.

Открытие магазинов планировали сделать раньше, однако из-за землетрясения в Турции пришлось перенести.

Напомним, что после развязывания войны России против Украины магазины группы Inditex заявили о временной приостановке работы. Впоследствии они сообщали, что делают это по коммерческим причинам, а не политическим.

Вернутся ли эти бренды в Украину.

О возвращении магазинов в Украину речь не идет. В декабре 2022 из крупнейшего магазина Zara в Киеве на Крещатике сняли вывеску и объяснили, что это часть ребрендинга.

Закрытый магазин Zara на Крещатике в Киеве (фото: forbes.ua)

Несмотря на то, что ни один из магазинов группы Inditex не функционирует в Украине, площади в ТРЦ за ними сохраняются.

В октябре бренд Zara окончательно решил не уходить с российского рынка. Чтобы обойти все трудности, Inditex планировал остаться в РФ путем продажи бизнеса ливанскому бизнесмену, которого российские власти считают дружественным. Именно под таким основанием бренды и возвращаются в Россию, сменив названия.