Будьте осторожны в супермаркетах: как продавцы обманывают покупателей

В супермаркетах и магазинах обманы клиентов стали уже обычным явлением. Внимательных и осторожных клиентов немного, поэтому кассиры постоянно пользуются этим, чтобы получить свою выгоду.

Как не стать жертвой недобросовестного продавца и не потерять свои деньги – читайте в материале ниже.

Лишний товар в чеке

Этим приемом пользуются кассиры, которые видят клиента с полной тележкой продуктов или покупатель явно очень уставший. Они пробивают незаметно лишний товар в надежде на то, что клиент это не заметит. Редко кто начинает проверять длинный чек сразу возле кассы или следит за тем, что пробивает кассир.

Неправильная сдача

Клиент в нетрезвом состоянии или отвлечен на разговор по телефону? Отличная возможность для кассира дать сдачу не с той купюры, которую получил. Вы дали двести гривен, вам дали сдачу со ста – разницу кассир положит в свой карман.

Кстати, мужчины на эту уловку попадаются намного чаще, так как они более рассеяны на кассах супермаркетов.

Нет мелочи

Обычно за этой схемой стоит руководство магазина, так как единственная цель этой уловки – накопление денег за счет клиентов. Никто не станет ругаться за 10 копеек на кассе. А за один день таких покупателей набирается много и прибыль получается колоссальная. Однако, такая уловка карается законом, так как в кассах должно быть достаточно мелких денег.

Разные цены

На полке вы увидели цену со скидкой или на пару гривен меньше, чем обычно. На кассе вам пробили товар по обычной цене. Цель одна – на невнимательность покупателя.

Важно!

При попытке поймать кассира за руку, клиент обычно наталкивается на стандартные объяснения и извинения – сдача быстро пересчитывается, разницу в цене объясняют ошибкой компьютера, лишний товар в чеке – усталостью кассира или сбоем программы.

Если вы хотите защитить свои права и вернуть деньги, то можно смело вызывать полицию.