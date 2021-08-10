Это нужно знать всем покупателям: что вам не могут запретить в магазинах

Покупатели часто не знают свои права и не могут их отстаивать. Они верят тому, что им рассказывают кассиры и администраторы магазинов и поэтому лишаются денег или возможности что-либо сделать по своему законному праву.

Что не имеют права запретить покупателям в магазинах, рассказали в издании Radiotrek.

Испорченный товар

Испорченный товар, разбитые яйца или бутылка не должны быть возмещены за счет покупателя. Особенно, если порча товара произошла из-за неправильной раскладки их на полках. По статье 332 Гражданского Кодекса Украины, покупатель не обязан возмещать убытки. Это проблема владельца магазина.

Фото и видеосъемка

Если вам запрещают снимать в магазине – смело напоминайте о существовании статьи 34 Конституции Украины. Согласно этой статье каждому гражданину Украины разрешено собирать и распространять информацию.

Проверка сумок

Охрана супермаркета не имеет права обыскивать вас или осматривать ваши вещи. Это имеют право делать только сотрудники полиции. В конфликтных ситуациях вы имеете право вызвать полицию и только им показать содержимое ваших пакетов и сумок.

Камера хранения

Администрация магазина не имеет права требовать от вас использовать камеры хранения для ваших вещей. Тем более, что почти в каждой торговой точке висит объявление, что магазин не несет ответственность за оставленные вещи. Поэтому, можете смело игнорировать это правило.

И стоит отметить, что на самом деле магазин несет ответственность за ваши вещи в камере хранения – об этом говорится в статье 66 Гражданского кодекса Украины.

Возврат товара

Чтобы вернуть товар, который вам не подошел, у вас есть 14 дней. Причины могут быть разные – купили одинаковый товар, качество оказалось не соответственно цене, отпала надобность.

С просроченным товаром тоже есть спасение – чек и этикетка, заявление на имя директора магазина в двух экземплярах.

Цена выше, чем указано на ценнике

Запомните, это не ваши проблемы, если работники зала не успели сменить ценник акционного товара, и он в компьютере уже пробивается по полной стоимости. Согласно статье 691 Гражданского кодекса Украины вы имеете право купить товар по той цене, которая указана на ценнике в момент приобретения. В данном случае ценник – форма договора купли-продажи.

Нет сдачи

Это не ваши проблемы, а проблемы кассира и администрации торговой точки. ВЫ не должны самостоятельно искать размен денег или брать сдачу другим товаром.

Вход в магазин с животным

Каждая торговая точка вправе самостоятельно устанавливать правила посещения магазина с животными. Однако, если соответствующей таблички нигде нет, и вам сообщают об этом просто словами – имеете право не выполнять это правило.

Не трогайте товар

Еще одно забавное и нелепое правило в магазинах – нельзя трогать товар. Оказывается, можно. Согласно ч. 2 ст. 700 Гражданского кодекса Украины, покупатель имеет право до заключения договора купли-продажи осматривать товар.