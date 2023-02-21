У магазинах Києва завищували ціни на соціальні продукти: які саме

Зазначається, що з цінами на такі продукти пов'язано найбільше порушень, виявлених у столичних магазинах в ході планових та непланових моніторингів.

Спеціалісти відділу контролю за регульованими цінами Служби виділили сім продуктів харчування, внесених до переліку соціальних згідно з п.4112 постанови КМУ від 9 грудня 2020 року (№1236). А саме:

хліб житньо-пшеничний, батон,

борошно пшеничне вищого ґатунку,

тушка куряча або її чверть,

молоко жирністю 2,5% у плівці,

курячі яйця категорії С-1,

олія соняшникова рафінована.

"Вимоги постанови мали надати можливість найнезахищеній верстві населення отримувати збалансоване харчування та запобігти неконтрольованому росту цін на ці товари", - йдеться у заяві.

При цьому у Держпродспоживслужбі звертають увагу, що у багатьох випадках торговельні мережі та окремі магазини "нічого не знали про вимоги вказаної постанови, але були випадки, коли ритейлери свідомо йшли на порушення". За це порушників притягнули до відповідальності.

Завищення цін на АЗС

Виявлені факти завищення цін фіксувалися не лише у продуктових магазинах - схожа ситуація склалася і на ринку палива.

Так, минулого року контролери провели перевірки на 107 об'єктах роздрібної реалізації автомобільного пального.

За результатами проведених перевірок було складено адмінпротоколи на 4 керівників суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін на суму 7650 гривень.

Зазначається, що загальна кількість ухвалених рішень щодо застосування адміністративно-господарських санкцій за результатами проведення перевірок суб'єктів господарювання за 2022 рік становила суму майже 2 мільйони гривень.