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В магазинах Киева завышали цены на социальные продукты: какие именно

Фото: цены на социальные продукты завышали некоторые магазины Киева (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве по результатам проверок 148 объектов розничной торговли продуктами выявлены в 2022 году нарушения в некоторых торговых сетях и отдельных магазинах при продаже продуктов, которые имеют существенную социальную значимость.

Об этом передали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве на странице в Facebook.

Отмечается, что с ценами на такие продукты связано больше всего нарушений, обнаруженных в столичных магазинах при плановом и неплановом мониторинге.

Специалисты отдела контроля за регулируемыми ценами Службы выделили семь продуктов питания, внесенных в перечень социальных согласно п.4112 постановления КМУ от 9 декабря 2020 года (№ 1236). А именно:

  • хлеб ржано-пшеничный, батон,
  • мука пшеничная высшего сорта,
  • тушка куриная или ее четверть,
  • молоко жирностью 2,5% в пленке,
  • куриные яйца категории С-1,
  • масло подсолнечное рафинированное.

"Требования постановления должны были предоставить возможность самому незащищенному слою населения получать сбалансированное питание и предотвратить неконтролируемый рост цен на эти товары", - говорится в заявлении.

При этом в Госпродпотребслужбе обращают внимание, что во многих случаях торговые сети и отдельные магазины "ничего не знали о требованиях указанного постановления, но были случаи, когда ретейлеры сознательно шли на нарушения". За это нарушителей привлекли к ответственности.

Завышение цен на АЗС

Выявленные факты завышения цен фиксировались не только в продуктовых магазинах - похожая ситуация сложилась и на рынке топлива.

Так, в прошлом году контролеры провели проверки на 107 объектах розничной реализации автомобильного горючего.

По результатам проведенных проверок были составлены админпротоколы на 4 руководителей субъектов хозяйствования за нарушение требований законодательства относительно формирования, установления и применения государственных регулируемых цен на сумму 7650 гривен.

Отмечается, что общее количество принятых решений по применению административно-хозяйственных санкций по результатам проведения проверок субъектов хозяйствования за 2022 год составило сумму почти 2 миллиона гривен.

Напомним, ранее экономист Олег Пендзин объяснил, стоит ли ожидать падения цен на продукты на фоне снижение стоимости горючего на АЗС.

А также перед этим мы рассказывали, что делать, если цена в чеке и ценнике отличаются.

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