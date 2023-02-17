Впали ціни на пальне, впадуть і на продукти? Економіст дав відповідь

Зараз в Україні спостерігається зниження вартості пального на АЗС на 2-4 гривні. Це означає, що послуга логістики стає трохи дешевшою. Відповідно ціни на товари в магазинах також повинні знизитися, зокрема на продукти.

Чи справді одне зниження потягне за собою інше, розповів економіст Олег Пендзин в ефірі "Сніданку з 1+1".

Як пов'язані ціни на пальне та продукти

Для того, щоб доставити товари до точок їхнього збуту, необхідно використовувати заправлений пальним транспорт. На це витрачається логістична компанія, постачальник або замовник, який потім повертає витрачену суму.

Щоб замовнику не піти в "мінус" і мати хоч якийсь прибуток для здійснення наступних закупівель, йому потрібно тримати ціни на такому рівні, який буде покривати всі вище описані витрати.

Коли на початку весни минулого року в Україні стався дефіцит пального, а потім його подорожчання, ціни на продукти та інші товари широкого вжитку також змінилися. І продавці це пояснювали саме здорожчанням бензину чи дизелю.

Чи можливий зворотний рух цін

Постає логічне питання: якщо ціни на бензин знизилися, то чи відбудеться те саме з цінами на продукти? Економіст Олег Пендзин вважає, що навіть якщо це відбудеться, то українці навіть не помітять цього зниження.

"Доля пального в собівартості продуктів є невеликою - 2-3%, іноді, може до 5%. У межах цієї цифри зниження вартості пального навіть на 2-3 гривні дасть загалом 0,1-0,2 відсоткових пункти. Це жодним чином не відіграється на ціні, тому що весь час ростуть інші складові собівартості", - пояснив експерт.

Він також додав, що коли зменшується один пункт, проте збільшується решта з них, то єдине, що можна побачити на прилавках, це повільніше зростання цін.

Крім того, на вартість продуктів впливає і те, звідки вони були привезені. У період з лютого по травень Україна імпортувала багато овочів і фруктів до початку власного сезону з Туреччини.

Проте через землетрус імпортерами можуть стати інші країни. Експерт заспокоює, що у зв'язку з цим навряд чи зміняться ціни на популярні овочі та фрукти.

"Давайте будемо відвертими. У продавця завжди буде бажання продати дорожче, але чи буде в покупця бажання придбати дорожче? Туреччина не одна виробляла, і якщо справді будуть проблеми з постачанням з Туреччини, цей ринок дуже швидко буде зайнятий представниками інших країн", - каже експерт.