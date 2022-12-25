Має знати кожна жінки: які кольори манікюру старять руки, а які - роблять їх молодше

Які кольори лаку молодять руки

Щоб руки здавалися молодими і привабливими, завжди наносьте на лак топ. Блискуче покриття притягуватиме погляд і відвертатиме від недоліків шкіри.

Колір манікюру може грамотно приховати справжній вік. Певні відтінки додають свіжості шкірі й візуально роблять її молодшою.

Для цього варто обирати наступні відтінки лаку:

Повністю золотий манікюр або з елементами золота є ідеальним варіантом для жінок у віці за 40 років

Темно-коричневе покриття - також один із кращих варіантів для вікового манікюру

Французький манікюр є абсолютно універсальним. Він додає свіжості шкірі

Усі нюдові відтінки благородно виглядатимуть на нігтях й вигідно приховуватимуть вік

М’ятний та кораловий кольори додають свіжості шкірі

Вдалий варіант кольору нігтів (скриншот)

Проте при виборі кольору для покриття нігтів варто відштовхуватись і від індивідуальних особливостей шкіри. Наприклад, у кого вона з оливковим відтінком, то найкраще підійдуть нюдові лаки (окрім жовтих тонів).

Для світлої шкіри - рожеві кольори, а для темної - золота, темно-бордова і коричнева гамма.

Френч, м’ятні та коралові відтінки - універсальні. Їх можна використовувати усім.

Вдалий варіант кольору нігтів (скриншот)

Які кольори манікюру старять руки

Якщо на руках уже помітні вікові зміни, є пігментні плями й ознаки старіння, то бажано уникати наступних відтінків лаку, аби не підкреслювати легкі недоліки шкіри.

Уникайте наступних кольорів:

Яскраво-червоний колір своїм контрастом зайвий раз закцентує на відтінку немолодої шкіри

Винний колір або марсала візуально додасть років

Суничний відтінок - від нього взагалі радять відмовитись навіть тим, кому близько 30 років

Синій і всі його відтінки візуально зістарять шкіру щонайменше на десяток років. Особливо, якщо на руках є випуклі вени чи помітні синюшні капіляри.

Дизайн, якого варто уникати (скриншот)