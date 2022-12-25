Має знати кожна жінки: які кольори манікюру старять руки, а які - роблять їх молодше

Експерти стверджують, що шкіра на руках виглядає на 10 років старішою за реальний вік. Тому радять ретельно вибирати колір лаку для манікюру. Невдалий відтінок може "накинути" вам зайвих років. Але є й тони, які візуально омолоджують руки.
Про те, які кольори лаку найкраще вибирати для покриття нігтів, розповідаємо у матеріалі нижче.
Щоб руки здавалися молодими і привабливими, завжди наносьте на лак топ. Блискуче покриття притягуватиме погляд і відвертатиме від недоліків шкіри.
Колір манікюру може грамотно приховати справжній вік. Певні відтінки додають свіжості шкірі й візуально роблять її молодшою.
Для цього варто обирати наступні відтінки лаку:
Проте при виборі кольору для покриття нігтів варто відштовхуватись і від індивідуальних особливостей шкіри. Наприклад, у кого вона з оливковим відтінком, то найкраще підійдуть нюдові лаки (окрім жовтих тонів).
Для світлої шкіри - рожеві кольори, а для темної - золота, темно-бордова і коричнева гамма.
Френч, м’ятні та коралові відтінки - універсальні. Їх можна використовувати усім.
Якщо на руках уже помітні вікові зміни, є пігментні плями й ознаки старіння, то бажано уникати наступних відтінків лаку, аби не підкреслювати легкі недоліки шкіри.
Уникайте наступних кольорів:
Нещодавно ми ділились шикарними ідеями для дизайну новорічного манікюру.
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