Должна знать каждая женщина: какие цвета маникюра старят руки, а какие - делают их младше

Эксперты утверждают, что кожа на руках выглядит на 10 лет старше реального возраста. Поэтому советуют тщательно выбирать цвет лака для маникюра. Неудачный оттенок может "накинуть" вам лишние годы. Но есть и тона, визуально омолаживающие руки.
О том, какие цвета лака лучше выбирать для покрытия ногтей, рассказываем в материале ниже.
Чтобы руки казались молодыми и обаятельными, всегда наносите на лак топ. Блестящее покрытие будет притягивать взгляд и отвлекать от недостатков кожи.
Цвет маникюра может хорошо скрыть настоящий возраст. Определенные оттенки придают свежести коже и визуально делают ее помоложе.
Для этого следует выбирать следующие оттенки лака:
Однако при выборе цвета для покрытия ногтей следует отталкиваться и от индивидуальных особенностей кожи. Например, у кого она с оливковым оттенком, лучше всего подойдут нюдовые лаки (кроме желтых тонов).
Для светлой кожи - розовые цвета, а для темной - золотая, темно-бордовая и коричневая гамма.
Френч, мятные и коралловые оттенки - универсальные. Их можно использовать всем.
Если на руках уже заметны возрастные изменения, есть пигментные пятна и признаки старения, желательно избегать следующих оттенков лака, чтобы не подчеркивать легкие недостатки кожи.
Избегайте следующих цветов:
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