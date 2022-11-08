Должен знать каждый: пять способов снизить давление без медикаментов

Высокое давление беспокоит людей всех возрастов. Часто возникает внезапно и может застать человека, когда он не имеет под руками необходимых лекарств. Быстро снизить давление и улучшить состояние, помогают несколько простых способов. Зная их, быстро избавитесь от гипертонии.

О том, какие есть надежные способы быстро снизить давление без лекарств, читайте в материале Styler.

Глубоко дышите

Сядьте, расслабьтесь и закройте глаза. Делайте глубокие вдохи - старайтесь дышать не грудью, а животом. Затаите дыхание на 5-7 секунд. Это увеличит приток крови к внутренним органам и конечностям, благодаря этому снизится давление.

Охладите руки

Прохладная вода замедляет частоту сердечных сокращений. Удерживайте ладони под струей холодной воды в течение 1-2 минут. Также следует умыть лицо.

Выпейте мятный чай

Если давление повысилось из-за стресса, выпейте мятный чай. Через пол часа показатели давления опустятся на 15-20 делений. Если нет мяты, заварите зеленый чай. Он расширяет сосуды, чем способствует понижению давления.

Сделайте холодный компресс

Приложите к голове холодный компресс на 5-10 минут. Также можно на 1 минуту опустить ступни в холодную воду.

Массируйте шею и голову

Легкими движениями помассируйте зону перехода шеи в голову. Аккуратно нажимайте на виски и внутренние уголки глаз. Нормализации состояния также помогает потягивание мочек ушей вниз.