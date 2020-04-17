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У травні українці отримають рекордну кількість вихідних

STYLERЖиття    17.04.2020 - 15:55
У травні українці отримають рекордну кількість вихідних
Вихідні у травні 2020 (колаж: РБК-Україна)

У травні в українців буде найбільша кількість вихідних днів

Вихідні у травні 2020 є найбільш тривалими цьогоріч. Навіть в насичені новорічними святами зимові місяці вихідних було менше. З чим це пов'язано, календар робочих і вихідних днів в останній місяць весни - в матеріалі Styler.

Всього у травні в українців буде 12 вихідних днів і 19 - робочих, один день буде перенесений на понеділок. Пов'язані такі затяжні вихідні з тим, що 30 і 31 травня цього року випадають на суботу та неділю. Приміром, торік у травні було всього дев'ять вихідних.

Травень традиційно почнеться з Міжнародного Дня праці, який українці відзначать 1 травня. Це п'ятниця, тому у нас буде три вихідних дні поспіль. Далі - повноцінний робочий тиждень.

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В цьому році - це субота, тому наступний понеділок - 11 травня, стане вихідним днем.

Таким чином, вихідними у травні будуть: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 і 31 травня.

У травні українці отримають рекордну кількість вихідних

Вихідні у травні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Зазначимо, що суперечки про перенесення святкування 9 травня на 8 число зараз вже стихли. 8 травня українці відзначать День пам'яті та примирення, він пов'язаний з ратифікацією акта про капітуляцію німецьких військ у 1945 році, але вихідного у цей день немає.

Раніше в Українському інституті національної пам'яті хотіли відмовитися від вихідного дня на 9 травня, і перенести його на 8 число.

Ми також писали, що категорично не можна робити на Страсну п'ятницю.

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