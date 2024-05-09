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Должно быть у каждой: стилист показала модную обувь на лето

Четверг 09 мая 2024 14:58
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Должно быть у каждой: стилист показала модную обувь на лето Фото: какая обувь будет в моде летом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Москаленко

Сетчатая обувь в этом сезоне на пике популярности. Ее считают главным трендом, поэтому оно должно быть в летнем гардеробе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.

Как выглядит обувь

По словам стилиста, такая обувь должна иметь место в летнем гардеробе, поскольку она очень удобна и комфортна для жары и очень стильна с виду.

Сетчатые балетки являются образцом идеального сочетания изысканности и авангарда: они представляют структуру, окутывающую ногу удивительным дизайном.

К тому же они удобны и функциональны для летних месяцев, когда жара не позволяет выдерживать трение практически любой обуви.

Стилист собрала 8 пар обуви в разных ценовых сегментах, чтобы каждый нашел свое.

Должно быть у каждой: стилист показала модную обувь на летоДолжно быть у каждой: стилист показала модную обувь на летоФото: трендовая обувь из сетки (instagram.com/nata_moskalenkо)

Раньше мы сообщали, как хранить зимнюю обувь, чтобы она занимала меньше места.

Также мы писали, можно ли ходить обутым по дому.

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стиілст Модные тренды Стиль жизни
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