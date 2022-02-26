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Мадонна выступила в поддержку Украины: "бессмысленное вторжение России"

Новина українською →
США, Суббота 26 февраля 2022 06:45
Мадонна выступила в поддержку Украины: "бессмысленное вторжение России" Фото: Мадонна (instagram.com/madonna)
Автор: Роман Мирончук

Мадонна поддержала Украину, которая столкнулась с российской агрессией. Известная американская певица назвала вторжение захватчиков бессмысленным и основанном на жадности.

Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

"Бессмысленное, основанное на жадности, вторжение России в Украину должно быть остановлено!" - заявила звезда.

Она также призвала прислать Украине гуманитарную помощь, чтобы помочь гражданам Украины, чьи жизни затронуло вторжение российских войск.

"Путин нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех!" - отметила Мадонна.

Она также призвала не чувствовать себя беспомощными перед лицом геополитических действий такого масштаба.

"Слава Україні!
Героям Слава!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!" - добавила она в конце.

За два часа ее пост с видео собрал более 675 тысяч просмотров и более 6 тысяч комментариев.

Украинцы поблагодарили певицу за позицию, остальные также выразили свою поддержку.

Напомним, Настя Каменских, Иван Дорн и другие украинские звезды обратились к россиянам.

Мы также писали о том, что знаменитый американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн приехал в Украину, чтобы заснять агрессию России.

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