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Мадонна виступила на підтримку України: "безглузде вторгнення Росії"

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США, Субота 26 лютого 2022 06:45
Мадонна виступила на підтримку України: "безглузде вторгнення Росії" Фото: Мадонна (instagram.com/madonna)
Автор: Роман Мирончук

Мадонна підтримала Україну, яка зіткнулася з російською агресією. Відома американська співачка назвала вторгнення загарбників безглуздим і заснованим на жадібності.

Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

"Безглузде, засноване на жадібності, вторгнення Росії в Україну має бути зупинено!" - заявила зірка.

Вона також закликала надіслати Україні гуманітарну допомогу, щоб допомогти громадянам України, чиї життя торкнулося вторгнення російських військ.

"Путін порушив всі договори, що існують про права людини. Путін не має права намагатися стерти існування України. Ми підтримуємо вас президент Зеленський!! Ми молимося за вас і вашу країну! Благослови вас усіх!" - зазначила Мадонна.

Вона також закликала не відчувати себе безпорадними перед обличчям геополітичних дій такого масштабу.

"Слава Україні!
Героям Слава!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!" - додала вона в кінці.

За дві години її пост з відео зібрав понад 675 тисяч переглядів і понад 6 тисяч коментарів.

Українці подякували співачці за позицію, інші також висловили свою підтримку.

Нагадаємо, Настя Каменських, Іван Дорн та інші українські зірки звернулися до росіян.

Ми також писали про те, що знаменитий американський актор і режисер, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн приїхав в Україну, щоб зняти агресію Росії.

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