"Мабуть, я все-таки Холостяк": Тарас Цимбалюк відповів на чутки про особисте життя (відео)

Про те, що Тарас Цимбалюк стане новим героєм "Холостяка", стало відомо 18 квітня. Відтоді життя української зірки кіно та серіалів опинилося під особливим прицілом.

Одні підтримували кандидата на головну роль в шоу, а інші критикували. Сам актор не коментував новий статус. За перші кілька днів з'явилося чимало пліток про його особисте життя. В TikTok навіть запустили пісню про нього. І такий яскравий жест він оцінив позитивно.

"Форситься пісня "Тарас Цимбалюк - хочу таких десять штук" по всьому TikTok. Та й інші відео. Респект. Дуже дотепно", - поділився враженнями він.

Цимбалюк про особисте життя (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Не зміг не прокоментувати Тарас й плітки про особисте життя, які одразу посипалися після оголошення нового героя "Холостяка". Зокрема він спростував чутки про вагітність від нього співачки СоЛохи.

"Тобі приписують романи абсолютно з усіма жінками, які з'являються в кадрі, на сцені, просто поруч. Моє улюблене - просто якісь довбо**би розганяють новину, що актриса чи співачка, яку я бачив один раз у своєму житті на репетиції, де я власне з нею і познайомився, від тебе вагітна. Ну, все, вірю", - заявив він.

Зрештою актор підсумував: саме так і виглядає - бути Холостяком.

"Дійсно, мабуть, я все-таки Холостяк. Мене оголосили Холостяком", - прокоментував свій статус він.

Нагадаємо, Цимбалюк був одружений двічі. У студентські роки він оженився з однокурсницею Ангеліною, проте з часом пара зрозуміла, що вони занадто молоді та серйозних стосунків. У 2021 році після чотирьох років спільного життя він одружився з візажисткою Тіною Антоненко. Після початку російського повномасштабного вторгнення вони розлучилися. Також певний час Тарас зустрічався з рестораторкою Світланою Готочкіною, але вже взимку 2024 року в ЗМІ заговорили про їхнє розставання.