"Видимо, я все-таки Холостяк": Тарас Цимбалюк ответил на слухи о личной жизни (видео)

О том, что Тарас Цимбалюк станет новым героем "Холостяка", стало известно 18 апреля. С тех пор жизнь украинской звезды кино и сериалов оказалась под особым прицелом.

Одни поддерживали кандидата на главную роль в шоу, а другие критиковали. Сам актер не комментировал новый статус. За первые несколько дней появилось немало сплетен о его личной жизни. В TikTok даже запустили песню о нем. И такой яркий жест он оценил положительно.

"Форсится песня "Тарас Цимбалюк - хочу таких десять штук" по всему TikTok. Да и другие видео. Респект. Очень остроумно", - поделился впечатлениями он.

Цимбалюк о личной жизни (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Не смог не прокомментировать Тарас и сплетни о личной жизни, которые сразу посыпались после объявления нового героя "Холостяка". В частности он опроверг слухи о беременности от него певицы СоЛохи.

"Тебе приписывают романы абсолютно со всеми женщинами, которые появляются в кадре, на сцене, просто рядом. Мое любимое - просто какие-то долбо**бы разгоняют новость, что актриса или певица, которую я видел один раз в своей жизни на репетиции, где я собственно с ней и познакомился, от тебя беременна. Ну, все, верю", - заявил он.

В конце концов актер подытожил: именно так и выглядит - быть Холостяком.

"Действительно, видимо, я все-таки Холостяк. Меня объявили Холостяком", - прокомментировал свой статус он.

Напомним, Цимбалюк был женат дважды. В студенческие годы он женился на однокурснице Ангелине, однако со временем пара поняла, что они слишком молоды и серьезных отношений. В 2021 году после четырех лет совместной жизни он женился на визажистке Тине Антоненко. После начала российского полномасштабного вторжения они развелись. Также некоторое время Тарас встречался с ресторатором Светланой Готочкиной, но уже зимой 2024 года в СМИ заговорили об их расставании.