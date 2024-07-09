Мясо по-французски на сковороде: рецепт изысканного блюда на ужин

Существует много вариантов приготовления мяса по-французски - мясного блюда с сыром и помидорами. Некоторые используют целые куски мяса, в этом же рецепте, чтобы вкус блюда был более нежным, используют фарш. К тому же не обязательно готовить мясо по-французски в духовке - можно использовать и сковороду.

О том, как готовить на сковороде мясо по-французски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для мяса по-французски

Для того чтобы приготовить такое питательное и изысканное блюдо к ужину, нужны следующие ингредиенты:

мясо (или фарш) - 500 г;

лук - 2 шт.;

помидоры - 2 шт.;

картофель - 300 г;

моцарелла - 100-150 г;

сметана - 2 ст. л.

майонез - 2 ст. л.;

сливочное масло - 30 г;

растительное масло - 50 г;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить мясо с сыром и помидорами по-французски

Для фарша можно использовать свинину, телятину или курятину - в соответствии со своими предпочтениями. Обязательно следует промыть мясо под проточной водой и подождать, пока стечет излишняя жидкость.

Для более удобного перемалывания в мясорубке, нарежьте мясо на меньшие куски. Одну луковицу для фарша очистьте и нарежьте кусочками любой формы.

Если вы используете готовый фарш, очищенный лук необходимо пропустить через мясорубку или измельчить ножом.

Кроме того, использование фарша, а не целого куска мяса, влияет на вкус блюда, это несколько ускоряет приготовление.

Перемелите мясо на фарш (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

К фаршу добавьте соль и перец по вкусу, а также сметану. Сметана помогает сохранить сочность мяса, особенно если выбираете нежирный вид.

Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте фарш на время, чтобы мясо впитало ароматы.

В это время приготовьте другие ингредиенты. Помойте, почистьте и нарежьте картофель кружочками. Если выбираете молодой картофель, то его достаточно просто промыть от грязи. Кружечки должны быть одинаковой толщины, примерно 0,7-1 см.

Переложите фарш в новый чистый пакет. Аккуратно прижмите фарш, сформировав пласт одинаковой толщины.

Сформируйте пласт из фарша (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Очистьте вторую луковицу и нарежьте полукольцами. Смажьте сковороду и положите на поверхность кусок сливочного масла. Растительное масло будет предотвращать пригорание, в то же время сливочное масло даст кремовый вкус.

Плотно выложите кружочки картофеля, по желанию посыпьте его специями или травами. Выложите слой фарша. Для этого разрежьте одну сторону пакета и, держа его снизу, переверните на картофель.

На фарш нанесите майонез, который, как и сметана, помогает сохранить влагу мяса. На майонез выложите лук.

Помидоры помойте и нарежьте пол кольцами. Не делайте кусочки больше - в таком случае их сложнее будет разложить равномерно.

Накройте сковороду крышкой и готовьте в течение примерно 30 минут, на огне выше среднего. Проверить готовность блюда можно вилкой, или деревянной шпажкой, проткнув мясо и картофель.

Пока блюдо готовится, натрите моцареллу, присыпьте ею помидоры и подождите несколько минут, чтобы сыр расплавился.