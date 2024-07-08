Котлети по-селянськи в грибному соусі: рецепт апетитної страви до вечері

Котлети - популярна, відносно проста, а, головне, смачна страва з м'яса, яка, доповнена гарніром, чудово підійде до вечері. Найлегший спосіб зробити котлети ще кращими - приготувати до них соус, наприклад, грибний, який зробить їх більш соковитими.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал з рецептами "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для котлет по-селянськи

Для приготування цих смачних котлет, потрібні наступні продукти:

фарш курячий - 350 г;

печериці - 150 г;

часник - 1-2 зубчики;

борошно - 1 ст. л.;

кип'ячена вода - 100 мл;

сметана - 100-150 г;

яйце - 1 шт.;

цибуля (середня) - 1,5 шт.;

панірувальні сухарі - 2 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

олія - для смаження.

Як готувати котлети в грибному соусі

Хоча для котлет можна використовувати будь-який фарш, курячий менш жирний - водночас, насичений смак створюватиме соус. До того ж котлети з курячого фаршу готуються швидше, ніж з іншого фаршу.

Крім цього, фарш можна приготувати самостійно, або ж придбати вже готовий. До фаршу необхідно додати 1 цибулину. Для цього очистьте її і подрібніть ножем, або ж вкиньте разом з м'ясом до м'ясорубки - якщо готуєте фарш самостійно.

Решту цибулі наріжте на маленькі кубики і відкладіть для соусу. Разом з нарізаною цибулиною всипте до фаршу панірувальні сухарі, додайте яйце, сіль і перець - і вимішайте до однорідної консистенції.

Розігрійте в глибокій пательні олію. З фаршу сформуйте котлетки - для однієї потрібно приблизно 3 ст. л. фаршу. Після цього обсмажте котлети до золотистого кольору, з кожного боку.

Поки котлети смажаться, промийте печериці від бруду, зріжте частину ніжки і наріжте гриби пластинками. Часник очистьте і розчавіть.

Підсмажені котлети перекладіть на тарілку, а на пательню всипте решту цибулі, за потреби додавши олію. Смажте цибулю протягом декількох хвилин, після цього додайте гриби.

Смажте інгредієнти для соусу протягом 5-6 хвилин, постійно помішуючи, доки не випарується зайва рідина з грибів. Потім додайте часник і сметану, влийте воду, додайте перець до свого смаку.

Ретельно перемішайте соус, за потреби, якщо хочете зробити його густішим, додайте борошно - і ще раз перемішайте суміш.

Після цього викладіть в соус котлети, накрийте пательню кришкою і тушкуйте страву протягом 15 хвилин на середньому вогні.