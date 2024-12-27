М'ясний торт: рецепт смачнючої страви для свята і на кожен день

Що потрібно для м'ясного торта

Для того, щоб приготувати м'ясний торт з млинців, знадобляться такі продукти:

фарш курячий - 450 г

гриби - 250 г

борошно - 4 ст. л.

яйця - 2 шт.

сир - 200 г

молоко - 450 г

йогурт (або сметана чи майонез) - 4 ст. л.

цибуля - 1 шт.

часник - 2 зубчики

розпушувач - 1 ч. л.

зелень - пучок

мускатний горіх - щіпка

чебрець - щіпка

сіль - до смаку

Як готувати м'ясний торт з млинців

Для того, щоб приготувати м'ясний пиріг, фарш додають до коржів-млинців. Перекладіть фарш в глибоку миску, розбийте до нього яйця, після чого ретельно перемішайте масу. Влийте молоко і знову перемішайте інгредієнти.

В окремій мисці з'єднайте борошно з розпушувачем, сіллю та мускатним горіхом. Потім додайте сухі інгредієнти до фаршу.

Ретельно перемішайте масу та посмажте з неї 5-6 млинців на добре розігрітій пательні. Смажити млинці для м'ясного торта потрібно протягом 3-5 хвилин на середньому вогні, накривши пательню кришкою.

Як готувати м'ясний торт з млинців (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для приготування начинки помийте гриби та наріжте їх скибками. Цибулю почистьте і наріжте півкільцями.

Спершу обсмажте цибулю до золотистої скоринки. Потім додайте гриби та інші спеції. Смажте начинку до готовності грибів.

Промийте та обсушіть зелень, подрібніть її ножем. Сир потрібно натерти на тертці, а часник - почистити та пропустити через прес. Для приготування соусу для змащення торта змішайте половину сиру з зеленню, часником та несолодким йогуртом або сметаною.

Застеліть деко для випікання фольгою або пергаментом. Викладіть перший млинець, змастіть його соусом з зеленню та викладіть частину начинки.

Як готувати м'ясний торт (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Накрийте начинку іншим млинцем та повторіть крок до закінчення всіх інгредієнтів. Присипте торт рештою сиру та поставте в розігріту до 190 градусів в духовку на 30 хвилин.