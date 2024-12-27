Мясной торт: рецепт вкуснейшего блюда для праздника и на каждый день

Что нужно для мясного торта

Для того, чтобы приготовить мясной торт из блинов, понадобятся такие продукты:

фарш куриный - 450 г

грибы - 250 г

мука - 4 ст. л.

яйца - 2 шт.

творог - 200 г

молоко - 450 г

йогурт (или сметана или майонез) - 4 ст. л.

лук - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

разрыхлитель - 1 ч. л.

зелень - пучок

мускатный орех - щепотка

тимьян - щепотка

соль - по вкусу

Как готовить мясной торт из блинов

Для того, чтобы приготовить мясной пирог, фарш добавляют к коржам-блинам. Переложите фарш в глубокую миску, разбейте к нему яйца, после чего тщательно перемешайте массу. Влейте молоко, и снова перемешайте ингредиенты.

В отдельной миске соедините муку с разрыхлителем, солью и мускатным орехом. Затем добавьте сухие ингредиенты к фаршу.

Тщательно перемешайте массу и пожарьте из нее 5-6 блинов на хорошо разогретой сковороде. Жарить блины для мясного торта нужно в течение 3-5 минут на среднем огне, накрыв сковороду крышкой.

Как готовить мясной торт из блинов (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для приготовления начинки помойте грибы и нарежьте их ломтиками. Лук почистьте и нарежьте полукольцами.

Сначала обжарьте лук до золотистой корочки. Затем добавьте грибы и другие специи. Жарьте начинку до готовности грибов.

Промойте и обсушите зелень, измельчите ее ножом. Сыр нужно натереть на терке, а чеснок - почистить и пропустить через пресс. Для приготовления соуса для смазывания торта смешайте половину сыра с зеленью, чесноком и несладким йогуртом или сметаной.

Застелите противень для выпекания фольгой или пергаментом. Выложите первый блинчик, смажьте его соусом с зеленью и выложите часть начинки.

Как готовить мясной торт (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Накройте начинку другим блином и повторите шаг до окончания всех ингредиентов. Присыпьте торт оставшимся сыром и поставьте в разогретую до 190 градусов в духовку на 30 минут.