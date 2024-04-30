М'ясні ватрушки: рецепт котлет з начинкою на вечерю

Ці незвичні котлети з начинкою за формою схожі на ватрушки - саме тому й отримали таку назву. Фарш краще за все робити самостійно - таким чином, котлети матимуть легшу текстуру.
Про те, як приготувати такі м'ясні ватрушки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарної блогерки Дарії Даріко.
Для того, щоб приготувати такі незвичні котлети, потрібні такі інгредієнти:
Для початку перекрутіть філе на фарш, додайте сіль і перець до смаку. Помийте зелену цибулю, подрібніть і додайте до фаршу. Розтопіть вершкове масло й влийте до миски з м'ясом і цибулею.
Ретельно перемішайте фарш, розділіть на шість рівних частин і зліпіть кульки. Деко для запікання застеліть пергаментом.
Викладіть на папір м'ясні кульки, приплюсніть кожну - щоб така "ватрушка" була завтовшки приблизно 1 сантиметр. Після цього за допомогою стакана зробіть бортики "ватрушки", поставивши стакан в центр сплюснутої м'ясної кульки.
Очистьте червону цибулю, помийте помідор і печериці. Цибулю і помідор наріжте кружальцями, печериці - скибочками. Солоні огірки також наріжте кружальцями. Викладіть начинку "ватрушки" - спочатку цибулю, потім солоний огірок, печериці і помідор.
Додайте трохи орегано до смаку, збризніть олією, розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте м'ясні ватрушки 20-25 хвилин. В цей час натріть моцарелу, очистьте і розчавіть часник до сиру.
Перемішайте сирно-часникову суміш і рівномірно викладіть на "ватрушки". Після цього запікайте страву ще 5-7 хвилин.
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