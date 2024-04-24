Запіканка з картоплі, печериць і курки: рецепт ситної і бюджетної страви
Така страва для вечері досить проста завдяки методу приготування - не треба ретельно слідкувати за готовністю інгредієнтів, адже все готується в духовці. Завдяки поживним властивостям курки і печериць запіканка достатньо ситна - і, беззаперечно, смачна.
Про те, як готувати запіканку з картоплею, куркою і грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Shuba.
Що потрібно для запіканки з картоплі
Для того, щоб приготувати таку поживну і просту вечерю, вам потрібні такі інгредієнти:
- Картопля - 500 г
- Куряче філе (або м'ясо зі стегна курки) - 6 шт.
- Печериці - 200 г
- Цибуля - 2 шт.
- Вершки (жирність 20%) - 150 мл
- Сир - 100 г
- Шинка (бажано копчена) - 150 г
- Вино біле сухе - 200 мл
- Часник - 2 зубчики
- Сіль - до смаку
- Перець - до смаку
- Гірчиця - до смаку
- Петрушка - до смаку
- Олія - 2-3 ст. л.
- Невелика форма для запікання
Як готувати запіканку з картоплею і курятиною
Підготуйте інгредієнти. Шинку наріжте невеликими скибочками. Помийте, очистьте картоплю та наріжте її тонкими кружальцями. Очистьте і подрібніть цибулю, очистьте і розчавіть часник. Натріть сир на дрібній або великій тертці.
Викладіть у форму для запікання картоплю, шинку, цибулю і часник, додайте олію, сіль та перець і випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25 хвилин - картопля має стати м'якою.
Промийте печериці і м'ясо, наріжте гриби не надто тонкими скибочками. М'ясо за необхідності наріжте на невеликі шматочки. Додайте ці інгредієнти до запеченої картоплі, разом з натертим сиром і вином. Накрийте форму для випікання фольгою та поверніть до духовки.
Випікайте запіканку ще 20-30 хвилин, до готовності курки і пом'якшення овочів. До готової страви додайте до смаку гірчицю і прикрасьте помитою подрібненою петрушкою.
Раніше ми писали про те, як готувати пасту з лососем.
А також розповідали, як готувати грибний крем-суп.