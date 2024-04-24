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Запіканка з картоплі, печериць і курки: рецепт ситної і бюджетної страви

Середа 24 квітня 2024 19:16
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Запіканка з картоплі, печериць і курки: рецепт ситної і бюджетної страви Запечена картопля з печерицями і куркою під сиром (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Така страва для вечері досить проста завдяки методу приготування - не треба ретельно слідкувати за готовністю інгредієнтів, адже все готується в духовці. Завдяки поживним властивостям курки і печериць запіканка достатньо ситна - і, беззаперечно, смачна.

Про те, як готувати запіканку з картоплею, куркою і грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Shuba.

Що потрібно для запіканки з картоплі

Для того, щоб приготувати таку поживну і просту вечерю, вам потрібні такі інгредієнти:

  • Картопля - 500 г
  • Куряче філе (або м'ясо зі стегна курки) - 6 шт.
  • Печериці - 200 г
  • Цибуля - 2 шт.
  • Вершки (жирність 20%) - 150 мл
  • Сир - 100 г
  • Шинка (бажано копчена) - 150 г
  • Вино біле сухе - 200 мл
  • Часник - 2 зубчики
  • Сіль - до смаку
  • Перець - до смаку
  • Гірчиця - до смаку
  • Петрушка - до смаку
  • Олія - 2-3 ст. л.
  • Невелика форма для запікання

Як готувати запіканку з картоплею і курятиною

Підготуйте інгредієнти. Шинку наріжте невеликими скибочками. Помийте, очистьте картоплю та наріжте її тонкими кружальцями. Очистьте і подрібніть цибулю, очистьте і розчавіть часник. Натріть сир на дрібній або великій тертці.

Викладіть у форму для запікання картоплю, шинку, цибулю і часник, додайте олію, сіль та перець і випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25 хвилин - картопля має стати м'якою.

Промийте печериці і м'ясо, наріжте гриби не надто тонкими скибочками. М'ясо за необхідності наріжте на невеликі шматочки. Додайте ці інгредієнти до запеченої картоплі, разом з натертим сиром і вином. Накрийте форму для випікання фольгою та поверніть до духовки.

Випікайте запіканку ще 20-30 хвилин, до готовності курки і пом'якшення овочів. До готової страви додайте до смаку гірчицю і прикрасьте помитою подрібненою петрушкою.

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