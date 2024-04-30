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Мясные ватрушки: рецепт котлет с начинкой на ужин

Как готовить котлеты-ватрушки с начинкой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Эти необычные котлеты с начинкой по форме похожи на ватрушки - именно поэтому и получили такое название. Фарш лучше всего делать самостоятельно - таким образом, котлеты будут иметь более легкую текстуру.

О том, как приготовить такие мясные ватрушки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарной блоггерки Дарьи Дарико.

Что нужно для мясных ватрушек

Для того чтобы приготовить такие необычные котлеты, нужны следующие ингредиенты:

  • Куриное филе - 2 шт.
  • Шампиньоны - 3 шт.
  • Помидор - 1 шт.
  • Моцарелла - 100 г
  • Маринованный огурец - 2-3 шт.
  • Красный лук - 1/2 шт.
  • Зеленый лук - 1 пучок
  • Масло сливочное - 30-40 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Орегано - по вкусу
  • Масло подсолнечное или оливковое - 1 ст. л.

Как готовить мясные ватрушки

Для начала перекрутите филе на фарш, добавьте соль и перец по вкусу. Помойте зеленый лук, измельчите и добавьте в фарш. Растопите сливочное масло и влейте в миску с мясом и луком.

Тщательно перемешайте фарш, разделите на шесть равных частей и слепите шарики. Противень для запекания застелите пергаментом.

Выложите на бумагу мясные шарики, приплюсните каждый - чтобы такая "ватрушка" была толщиной примерно 1 сантиметр. После этого с помощью стакана сделайте бортики "ватрушки", поставив стакан в центр сплюснутого мясного шарика.

Очистите красный лук, помойте помидор и шампиньоны. Лук и помидор нарежьте кружочками, шампиньоны - ломтиками. Соленые огурцы также нарежьте кружочками. Выложите начинку "ватрушки" - сначала лук, затем соленый огурец, шампиньоны и помидор.

Добавьте немного орегано по вкусу, сбрызните маслом, разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте мясные ватрушки 20-25 минут. В это время натрите моцареллу, очистите и раздавите чеснок к сыру.

Перемешайте сырно-чесночную смесь и равномерно выложите на "ватрушку". После этого запекайте блюдо еще 5-7 минут.

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