Як правильно вибрати матрац для сну: поради сомнолога, які здивують

Чому матрац - не дрібниця

Експертка каже, що часто чує твердження про те, що наші предки спали й у печерах, і на дошках, і все було добре. Але те, що було в минулому, не завжди є прикладом для наслідування.

З її слів, у радянські часи спальні сітки прогиналися так, що хребет буквально викривлювався буквою "С". А історії про гейш або єгиптян, які спали на твердих поверхнях, мають більше спільного з побутовими обмеженнями, ніж із турботою про здоров'я.

Як обирати правильний матрац

"Дуже часто обирають матрац якраз по типу жорсткості. Чим жорсткіше, тим краще", - підкреслює Пилипенко, проте додає, що такий підхід хибний.

За її словами, на вибір впливають десятки чинників: зріст, вага, поза сну, стан опорно-рухової системи, спить людина одна чи з партнером, наявність хропіння або апное - зупинка дихання під час сну.

Універсального рецепта немає, але базове правило таке: для сну на боці - м'якший матрац, на спині - середньої жорсткості, на животі - жорсткий. Якщо вага людини понад 120 кілограмів, матрац повинен бути більш жорстким. Якщо людина важить в межах 50 кілограмів, більш м'який.

"Якщо ми прокидаємося й відчуваємо себе, як побитий пес, тут затекло, те заніміло, цей матрац точно не підходить. Тому що він повинен підтримувати. У нас хребет нерівний, не плаский. Він має фізіологічні вигини. І, звісно, там є точки тиску", - застерігає сомнологиня.

За її словами, надто жорстка поверхня створює точки тиску, через які мозок мимоволі прокидається, щоби змінити позу. У результаті сон стає фрагментованим і неякісним.

"Краще купити не таку тумбу, не такий диван. Але матрац - на цьому не можна економити, тому що на ньому ми проводимо третину доби", - підсумовує Дар'я Пилипенко.