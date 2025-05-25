Как правильно выбрать матрас для сна: советы сомнолога, которые удивят

Почему матрас - не пустяк

Эксперт говорит, что часто слышит утверждение, что наши предки спали и в пещерах, и на досках, и все было хорошо. Но то, что было в прошлом, не всегда является примером для подражания.

По ее словам, в советские времена спальные сетки прогибались так, что позвоночник буквально искривлялся буквой "С". А истории о гейшах или египтянах, которые спали на твердых поверхностях, имеют больше общего с бытовыми ограничениями, чем с заботой о здоровье.

Как выбирать правильный матрас

"Очень часто выбирают матрас как раз по типу жесткости. Чем жестче, тем лучше", - подчеркивает Пилипенко, однако добавляет, что такой подход ошибочен.

По ее словам, на выбор влияют десятки факторов: рост, вес, поза сна, состояние опорно-двигательной системы, спит человек один или с партнером, наличие храпа или апноэ - остановка дыхания во время сна.

Универсального рецепта нет, но базовое правило таково: для сна на боку - мягкий матрас, на спине - средней жесткости, на животе - жесткий. Если вес человека более 120 килограммов, матрас должен быть более жестким. Если человек весит в пределах 50 килограммов, более мягкий.

"Если мы просыпаемся и чувствуем себя, как побитый пес, тут затекло, то онемело, этот матрас точно не подходит. Потому что он должен поддерживать. У нас позвоночник неровный, не плоский. Он имеет физиологические изгибы. И, конечно, там есть точки давления", - предостерегает сомнолог.

По ее словам, слишком жесткая поверхность создает точки давления, из-за которых мозг непроизвольно просыпается, чтобы изменить позу. В результате сон становится фрагментированным и некачественным.

"Лучше купить не такую тумбу, не такой диван. Но матрас - на этом нельзя экономить, потому что на нем мы проводим треть суток", - подытоживает Дарья Пилипенко.