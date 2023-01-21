Люті морози чи аномальне потепління? Синоптики оновили прогноз на лютий 2023

Прогноз синоптичних ресурсів

Gismeteo прогнозує (середні дані для Києва), що лютий не буде таким вже "лютим". Здебільшого температура коливатиметься на нулі, з невеликими похибками в бік мінуса чи плюса.

Втім, в першій половині місяця ймовірне зниження до -4... -7 вдень. Далі й до кінця зими сильні морози малоймовірні.

Опади передбачаються часті, але помірні - переважно це дощ з мокрим снігом.

Погода в Києві в лютому 2023 (скриншот: gismeteo.ua)

Схожий прогноз на лютий дає і ресурс Accuweather. Тобто без сильних морозів і аномальних потеплінь. Але сильні снігопади можуть нагрянути в першу половину місяця.

Прогноз для Києва на лютий (скриншот: accuweather.com)

Що говорять народні синоптики

За даними книги Леоніда Горбаня "Погода до 2030 року", лютий стане мінливим.

Сильні морози передбачаються 3-4 лютого, а також з 21 лютого і до кінця місяця. В інші періоди очікується відлига чи помірні морози.

За прогнозом іншого народного синоптика Стаса Щедріна, наприкінці січня та на початку лютого погода в Україні буде морозною, а от друга половина останнього місяця зими очікується теплою.

"До 5-7 лютого очікуємо на прохолодний характер погоди. По всій країні температура повітря вдень впаде до -4... -6 градусів та до -7... -9 градусів морозу вночі, а місцями навіть до -14 градусів. Водночас суттєві опади малоймовірні, лиш на заході України періодично пролітатимуть снігопади", - зазначив синоптик.

У другій декаді лютого (11-20 числа), побільшає опадів (переважно дощ і мокрий сніг), але температура буде здебільшого плюсовою.

Остання декада місяця (21-28 лютого) буде схожа на початок березня, по всій країні переважатиме відносно тепла погода. Температура сягатиме від -2 до +7 градусів вночі та до -2... +14 градусів вдень залежно від регіону.

Метеорологи передбачають м'який лютий

Віра Балабух, заввідділенням прикладної метеорології та кліматології УкрДМІ ДСНС та НАН України, вважає, що лютий буде не дуже холодним і буде схожим на грудень 2022. А найхолоднішим місяцем зими залишиться січень.

"У лютому буде не дуже холодно: середня за місяць температура повітря коливатиметься від +2 на півдні до -2 – на північному сході.