Календар для кімнатних квітів на лютий 2023: вдалі і невдалі дні

Кімнатні рослини будуть радувати вас активним ростом і пишним цвітінням, якщо за ними правильно регулярно доглядати. Багато квітникарів вірить, що робити це треба згідно з місячним календарем, в якому враховуються фази супутника Землі.

Про це в Telegram пише канал Квіти і рослини.

Як доглядати за рослинами в лютому

Наприкінці зими багато хто переключаєтсья на висаджування розсади, забуваючи про вазони. Але цього не варто робити, позаяк цей період дуже важливий для кімнатних рослин.

У цей час домашні квіти все ще потребують додаткового освітлення, як і всі зимові місяці.

Важливий помірний полив, а також обов'язкове розпушування грунту. Такими діями ви запобігаєте закисанню грунту та забезпечуєте доступ кисню до коріння.

Також потурбуйтеся про комфортну температуру і захистіть вазони від ймовірних протягів.

Місячний календар для догляду за кімнатними рослинами:

Пересадка та посадка вазонів: 1-9, 20-24 лютого.

Неприятливі дні для роботи з корінням: 10, 13-19, 25, 26, 28.

Дні відпочинку рослин: 11, 12, 27.

Найродючішим днем місяця вважається 14 число або 24-й місячний день.