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Людям с этой группой крови запрещено употреблять газированные напитки и алкоголь

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Пятница 17 декабря 2021 20:45
Людям с этой группой крови запрещено употреблять газированные напитки и алкоголь Названы продукты, которые нельзя есть людям с 4 группой крови (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Людям с IV (АВ) группой крови, носителями которой являются лишь 5% населения Земли, нужно позаботиться о своем рационе. В частности, следует отдавать предпочтение молочным продуктам, морепродуктам и зеленым овощам.

Об этом американский врач-натуропат Питер Д'Адамо рассказал в "Eat Right 4 Your Type".

Так, полезным для людей с такой группой крови станут лосось, сардина, тунец, йогурт и кефир.

Какие продукты запрещено есть

Также важно вести активный образ жизни и избегать вредной пищи, а именно: газированных напитков, алкоголя, кофеина, копченого и вяленого мяса. Все потому, что эти продукты могут повышать риск онкологических заболеваний желудка.

По словам врача, генетически каждой группой крови обусловлены определенные особенности в организме человека, а пищевые продукты вступают с ней в химическую реакцию.

К тому же исследование показало, что носители каждой из групп крови имеют генетическую предрасположенность к развитию определенных заболеваний.

Поэтому у людей с четвертой группой крови снижен уровень желудочной кислоты по сравнению с другими. Это означает, что метаболические процессы могут быть замедленными. Кроме того, врач говорит, что лучшего пищеварения можно достичь, если не сочетать в одном приеме пищи белки и крахмал.

Отмечается, что спорт играет критически важную роль в снижении стресса и поддержании здорового эмоционального баланса. Поэтому доктор рекомендовал носителям 4 группы сочетание успокаивающих и интенсивных физических упражнений, чтобы поддерживать оптимальный баланс.

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